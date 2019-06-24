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Başkan Bozdoğan, mahallerde vatandaşlarla buluşuyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından geçen 3 aylık süreçte kentin sorunlarını yerinde tespit ederek çözüme kavuşturulması için çalışmalara hız verdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
Başkan Bozdoğan, mahallerde vatandaşlarla buluşuyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından geçen 3 aylık süreçte kentin sorunlarını yerinde tespit ederek çözüme kavuşturulması için çalışmalara hız verdi.


Vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşme taleplerini mesai dışı saatlere yayan ve randevuların bu şekilde düzenlemesini sağlayan Başkan Bozdoğan, mesai saatleri içindeki zamanını projelere, aksayan hizmetlerin düzeltilmesine ve yeni düzenlemelere ayırıyor. Bazı hafta sonlarını ’halk günü’ yaparak vatandaşların tebriklerini ve hizmet yönünden taleplerini dinleyen Bozdoğan, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile mahalleye dönüşen 109 köyü ziyaret ederek, muhtarlar ve yöre halkı ile kucaklaşıp, özellikle sağlık kabinlerinin faaliyete geçirileceği alanlarda incelemelerde bulunuyor. Ziyaretlerde konuşan Bozdoğan, vatandaşların hizmetkarı olmak için bu göre talip olduklarını ve kazandıklarını söyledi. Kendilerine güvenen vatandaşları mahcup etmemek için çalmadan, çaldırmadan, bir kuruşu bile hibe etmeden ilçeye yapılması gereken ne varsa onu ivedilikle yapacaklarından kimsenin şüphesi olmamasını isteyen Bozdoğan, "Siyaset, makam, mevki ve verilen hiçbir görev Tarsus’un üzerinde olamaz. Tarsus her şeyin önünde gelir. Önceliğimiz Tarsus, göreceksiniz bu 5 yıllık süreçte Tarsusumuz daha iyi noktalarda, hepimizin gurur duyacağı şekilde dünyanın gerçek anlamda tanıdığı ve yerli ve yabancı turistin gelmek için can atacağı vizyonu, misyonu ve kimliği olan bir kent durumunda olacak. Kentimizin, 10 bin Yıllık tarihi geçmişi ve kültürel değerlerini önemsiyoruz. Atıl durumdaki tarihi eserleri bir bir değerlendirerek kentimize özgü yiyecek ve içeceklerin tanıtımlarını yaparak Turizm acenteleriyle de koordineli şekilde çalışarak deniz, dağ ve tarih turizmini canlandırmak için çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Bu çalışmanın kentimize ayrı bir değer katacağını inancını taşıyoruz” dedi.


İstanbul seçimiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bozdoğan, "23 Haziran seçimleriyle birlikte süreç tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’da ikinci kez, bu defa ezici çoğunlukla başkanlığa seçilerek, başkanlığın önüne engel koyanlara demokrasi dersi verdi. Tüm yurtta üzgün, kırgın ve kızgın gönüllerin yüreğine su serpildi. Bundan böyle tüm yurtta konuşma değil hizmet zamanı. 31 Mart’ta bizlere 23 Haziran’da İstanbul’da gerek partimize gerekse diğer partilere oy vererek vatandaşlık görevini yerine getiren tüm yurttaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Artık yöremize ve ülkemize hizmet etmek için siyasi ayrım yapmadan el ele verme günü, artık kucaklaşma ve günü, birlik günü. Millet olarak, yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak kenetlenerek, birbirimizi severek, ülkemizi ileri seviyelere ulaştırma gayreti içinde olacağımız günleri hep birlikte yaşayacağız ve bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
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