Başkan Bozdoğan, huzurevi sakinleri ile hastalarla bayramlaştı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bayramın ilk gününde huzurevi sakinleri ile devlet hastanesinde tedavi gören vatandaşlarıziyaret ederek bayramlaştı.

Tarsus Huzur Evi’nde düzenlenen kahvaltı programına Kaymakam Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal ile İlçe Müftüsü Ali Can katıldı.Huzurevi sakinleri ile tek tek bayramlaşan Başkan Bozdoğan, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bozdoğan, "Hepinizin her şeye rağmen geçmişinizde kendi kozasını örtmekte vazgeçemediğinize inanıyorum. Bunun üzüntüsü, gururu veya mutluluğu mutlaka vardır. Bu ramazan bayramında sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyum. Sizler benim büyüğümsünüz abimsiniz . Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

Kaymakam Yüksel Ünal ise huzurevi yönetiminin ve sakinlerinin bayramını kutlarken, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuşmalarının ardından, Ünal, Uzundağ, Bozdoğan, Ünal ile Can, Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalara bayram ziyaretinde bulundu.