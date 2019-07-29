0553 313 94 23

Başkan Bozdoğan farkındalık için temizlik işçisi oldu

Mersin’de, CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, eline süpürge alarak işçilerle birlikte temizlik yapıp, oturma banklarını boyadı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:09
Başkan Bozdoğan farkındalık için temizlik işçisi oldu

Mersin’de, CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, eline süpürge alarak işçilerle birlikte temizlik yapıp, oturma banklarını boyadı.


Haluk Bozdoğan, Başkan yardımcıları Ali Erhan Okay, Ünzile Kuru, Füsun Kaleli, Başkan Danışmanı Sıtkı Dev ve temizlik personeli ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında Rauf Denktaş Parkı’nda temizlik yaptı. Temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için yelek giyen Bozdoğan, sabahın erken saatlerinde işçilerle birlikte çöp toplayıp, yerleri süpürdü, eline fırça alıp parktaki banklar ve oturma gruplarını boyadı. Yaptığı bu çalışmayla, topluma el birliği ile kenti temiz tutalım mesajını veren Bozdoğan, vatandaşların yoğun şekilde kullandığı parklarda, mesire yerlerinde ve açık alanlarda çevre temizliğinin önemine işaret etti. Bozdoğan, "Çevreye ve topluma karşı duyarsız kişiler tarafından gelişi güzel yerlere atılan çöplerin, görüntü kirliğine neden olduğu ve hastalığa davetiye çıkardığını belirterek temiz ve sağlıklı toplum olmanın yolu bilinçli olmaktan geçiyor. Şirin ve güzel ilçemizi temiz tutmak için daha fazla özen göstermeliyiz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımız artarak devam edecektir. Vatandaşlarımızı çöp veya atıklarını daha temiz bir çevre için konteynerlere atmaya davet ediyoruz. Yapılan hizmetler kişinin kullanımına değil tüm toplumun hizmetine sunulmuştur. Bu nedenle toplumumun birbirlerine saygı çerçevesinde parkları, mesire yerlerini ve piknik alanlarını daha temiz bir şekilde doğaya saygılı biçimde kullanmaları gerekiyor. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir kenti miras bırakabilmenin yolu doğaya zarar vermeden yaşamaktan geçiyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’nın 31 ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi gerçekleştirildi
    1. Konya’nın 31 ilçesinde AK Parti..
    2. Yeni yerleşim yerlerinde asfalt..
    3. Büyükşehirden üzüm üreticinin yüzünü..
    4. Volkan Köklü: "Oto yıkama dijitale..
    5. Sahipsiz sokak köpeği kediye annelik..
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. TCMB döviz kurları
    8. Edremit Belediyesi Altınolukspor’da..
    9. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    10. Bağışları evlerinden teslim alınıyor
    11. Fındık toplama tarihleri belli oldu
    12. Tarsus’ta Molla Kerim ve Kuva-yi..
    13. Japonya’da yaşayan Türk iş adamı..
    14. Banu Güven ile İsmail Saymaz arasında..
    15. Flaş transfer açıklandı! Deportivo'dan..
    16. Masa tenisine ‘şampiyon’ yatırım
    17. Chubb’da üst düzey atama
    18. 15 Temmuz şehitleri fidanda yaşayacak
    19. Akhisar Belediyesi’nden sabah..
    20. Küçük çocuktan insanlık dersi
    21. Çocuklara reklamsız içerikler
    22. Biga Belediyesi Kurban Bayramına hazır
    23. Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    24. AK Parti ve MHP’den birliktelik tablosu
    25. Hamitler değer kazanıyor
    26. Bir sen eksiktin Ekrem! İmamoğlu'ndan..
    27. İngiltere'de yoksul kişi sayısı..
    28. Edremit’te inşaatın 3. katından düşen..
    29. Hamile yastığı kullanmak faydalı mıdır?
    30. Zabıta ekipleri üç dilencinin..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'