Başkan Bozdoğan, çocuklarla birlikte şarkı söyleyip, seramik boyadı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ’yaz atölyeleri’ programı kapsamında çocuklarla bir araya gelerek, onlarla birlikte şarkı söyleyip, seramik boyama çalışması yaptı.

Bozdoğan’ın talimatları ile çocukların yaz aylarında eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 7 farklı branşta yaz kursu açtı.

8 ile 26 Temmuz tarihleri arasında süren kursta çocuklar, uzmanlar yönetiminde seramik, insan ve kimya, çocuk ve çevre, koro, resim çalışması, drama ve mutfak sanatlarını öğrendi. Kurslarda doyasıya eğlenen çocuklara özellikle ’çocuk ve çevre’ çalışmasında kent kavramını geliştirmesi ile çevre bilincinin güçlendirilmesi hakkında eğitim verildi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar atölye çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklara sanatla dolu bir yaz programı sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Bozdoğan, "Yaz atölyelerinde çocuklarımız hem üretim hem de yeni fikirleri üreterek el becerilerini geliştiriyorlar. Eğitici ve eğlenceli geçen yaz atölyeleri aynı zamanda çocukların, yeni arkadaşlıklar kurmasına ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor" dedi.

Ardından Bozdoğan, çocuklara katılım başarı belgesi takdim ederek, onlarla fotoğraf çekildi.