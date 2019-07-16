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Başkan Bozdoğan: "15 Temmuz seçilmişlerin değil, inananların zaferidir"

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin parlamenterlerin, siyasi partilerin ve halkın direnme hakkıyla geri püskürtüldüğünü belirterek, “15 Temmuz seçilmişlerin değil, inananların zaferidir.

16 Temmuz 2019 Salı 10:48
Başkan Bozdoğan: "15 Temmuz seçilmişlerin değil, inananların zaferidir"

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin parlamenterlerin, siyasi partilerin ve halkın direnme hakkıyla geri püskürtüldüğünü belirterek, “15 Temmuz seçilmişlerin değil, inananların zaferidir. Ülkemiz defalarca ateş çukurunun kenarına getirildi. Türkiye Cumhuriyeti, bizlere altın tepside sunulmadı. Ülkemiz gözyaşı, kan ve acı ile kuruldu" dedi.


Tarsus Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı yürüyüş ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen etkinliğe, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kuran’ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan anmada, ardından dualar edildi. Burada konuşan Başkan Bozdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin parlamenterlerin, siyasi partilerin ve halkın direnme hakkıyla geri püskürtüldüğünü dile getirerek, “Bunun adı direnme hakkıydı. Direnme hakkı ile darbe önlendi. Ülkemiz 27 Mayıs 1960’da, 12 Mart 1971’de, 12 Eylül 1980’de, 28 Şubat 1997’de ve son olarak ta 15 Temmuz 2016’da defalarca ateş çukurunun kenarına getirildi. 15 Temmuz 2016 seçilmişlerin değil, inanmışların ve inananların zaferidir. Türkiye Cumhuriyeti bizlere altın tepside sunulmadı. Ülkemiz gözyaşı, kan ve acı ile kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurarken, yetkiyi saraydan alıp, halka verirken aynen şunu söylemişti, ’hakimiyet, bila kayd-u şart milletindir.’ Ben bu sözü çok önemserim" şeklinde konuştu.


Darbelerden dolayı demokrasinin defalarca yara aldığını dile getiren Bozdoğan, "1946’larda bu Cumhuriyetimiz demokrasiyle ilk sınavını verdi, çok partili döneme girdi ve bunun sonrasında ’Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ denilerek sosyal devletin ne olduğunu ortaya koydular. Böyle bir gelişmeyi takip ederken ciddi anlamda Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerini bilmek zorundaydık. Ama maalesef ki geliştirmemiz gereken, korumamız gereken, demokrasi bu darbelerden defalarca yara aldı. İnanıyorum ki bu ülkede demokrasiyi ne kadar güçlendirirsek, bu ülkede demokrasiyi ne kadar derinleştirirsek ve geliştirirsek bu darbeleri bir daha görmeyeceğiz. Ama en önemlisi hukuku en iyi şekle getirerek, adaleti en iyi şekilde kullandığımız zaman bir daha bu darbeleri görmeyeceğiz. Başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve 15 Temmuz 2016’da şehit düşen halkımızı rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:48
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