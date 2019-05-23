Başkan Bozdoğan, 10 yıl önce iptal edilen dolmuş hat sahiplerine müjde verdi

Mersin’in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 10 yıl önce encümen kararı ile iptal edilen 39 minibüs hattının hak sahiplerine müjdeyi verdi. Başkan Bozdoğan, “Adaletli davranmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. 39 tane iptal edilen hat şu an alt komisyona geldi. Size şu güvenceyi rahatlıkla vereyim, mahkeme kararı olarak değil ama biz alt komisyondan gelen bu kararları onayladığımız da bu 39 tane hattımız yeniden açılacak" dedi.

Tarsus Belediyesi, 10 yıl önce encümen kararı ile S.S. 12 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bağlı 39 dolmuş hattını iptal etti. Minibüs hatlarının tekrardan açılması için yıllardır mücadele eden hak sahipleri, geçen haftalarda Mersin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne(UKOME) dilekçelerini iletti. Yapılan toplantının ardından yetkililer, dosyayı alt komisyona gönderdi.

Belediye Meclis Salonu’nda kooperatif üyeleri ile bir araya gelen Başkan Haluk Bozdoğan, konuyla ilgili hat sahiplerine müjdeyi verdi. Bozdoğan, “İnsanların kazandığı hakları ellerinden alınsa da mutlaka geri verilmesi taraftarıyım. Adaletli davranmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu olay sadece sizler için değil,aynı zamanda bu belediyenin geçmişte yaptığı yanlış ya da hatalı uygulamaları tek tek düzeltiyoruz. Çünkü insanız bazen hata yapabiliriz, bu hepimiz için geçerli olan bir olay. 39 tane iptal edilen hatlar,şu an alt komisyona geldi. Size şu güvenceyi rahatlıkla vereyim, mahkeme kararı olarak değil,ama biz alt komisyondan gelen bu kararları onayladığımızda bu hatlar yeniden açılacak. Onun müjdesini vermek için sizlerle bir araya geldik" diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Fatih Yalçın ise iptal edilen hatların açılması için çaba gösteren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkürlerini iletti.