Başkan Boz: “Hizmetlerimizin fitilini gençler yakacak”

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen programda 120 öğrenci ile buluşan Başkan Boz, “Şehrimizin İslami İlimler Fakültesinin ilk öğrencileri ile bir araya gelip istişare etmek, şehrimiz için projeler üretmek keyif veriyor bize. İlerleyen dönemlerde Çankırı’nın nabzını umut ediyorum ki bu gençlerimiz tutacak. Çankırı’ya yeni bir soluk getirecekler” dedi.

İslami İlimler Fakültesi öğrencileri, Belediye Başkanı Hüseyin Boz’un misafiri oldu. Öğrenciler ile istişare eden Boz, onların istek, öneri ve Çankırı ile ilgili projelerini dinledi. Geçtiğimiz hafta Belediye Yaşlı Hizmetleri Birimi bünyesinde üniversiteli gençler ile “Genç Yaşlı El Eleyiz” projesinin startını veren Boz, belediye hizmetlerinin fitilini dinamik, aktif ve öngörü sahibi gençlerin enerjilerinin yaktığını söyledi. Programa AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu da eşlik etti. Akbaşoğlu, Çankırı’ya İslami İlimler Fakültesinin açılmasında büyük emek verdiğini kaydederek bu gençlerle ilerleyen zaman içerisinde İslami alanlarda önemli çalışmalarda buluşacaklarını söyledi. Program, sohbet ile sona erdi.