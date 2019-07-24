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Başkan Boyacı: "Dijital medya da herhangi bir yasal düzenleme yok”

Denizli Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘24 Basın Bayramı’ etkinliklerinde yaptığı açıklamada, özellikle teknolojinin gelişmesi ile ön plana çıkan dijital medyanın gazetelerin artık eski cazibesini yitirmesine neden olduğunu ancak o alanda da herhangi bir yasal düzenlemenin olmamasının sıkıntıları beraberinde getirdiğini kaydetti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:03
Başkan Boyacı: "Dijital medya da herhangi bir yasal düzenleme yok”

Denizli Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘24 Basın Bayramı’ etkinliklerinde yaptığı açıklamada, özellikle teknolojinin gelişmesi ile ön plana çıkan dijital medyanın gazetelerin artık eski cazibesini yitirmesine neden olduğunu ancak o alanda da herhangi bir yasal düzenlemenin olmamasının sıkıntıları beraberinde getirdiğini kaydetti.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kentte görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanlarına ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısı kahvaltı programında bir araya geldi. Belediyeye ait Kırçiçeği Düğün ve Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Doğan ve Başkan Boyacı’nın yanı sıra çok sayıda medya mensubu katıldı.


Programın açılışında konuşan Başkan Doğan, medyanın ve basın çalışanlarının toplumların demokratikleşmesindeki önemine vurgu yaptı. Başkan Doğan, “Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak, halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basın kuruluşları aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine katlı sağlamaktadırlar. Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte doğru haber alma, doğru bilgiye ulaşma siz basın mensubu arkadaşlarımızın katkısıyla olmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Basın milletin müşterek sesidir’ sözüyle aslında bu durumu ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Ben bütün basın mensubu arkadaşlarımızın bayramını kutlarım” diye konuştu.



“En önemli engellerden bir tanesi ekonomik sıkıntıların çok fazla olması”


Toplantıda konuşan Başkan Boyacı ise 1908’de sansür resmi olarak kalktı ama günümüzde çok daha dolaylı farklı sansürlerle maruz kaldıklarını ifade etti. Bunlardan birinin ve en önemlisinin ekonomik sansür olduğunu belirten Başkan Boyacı ayrıca basın mensuplarının yaşadığı sıkıntılara değindi. Başkan Boyacı, konuşmasında şunları söyledi:


“Türkiye’de basın kuruluşları ciddi anlamda ekonomik bir baskı altında. Yani bu anlamda editöryel bağımsızlığa aslında ket vuran en önemli engellerden bir tanesi ekonomik sıkıntıların çok fazla olması. Örneğin, biz yerel yayın organlarından yola çıkarak başvursak yerel televizyonların çok yüksek uydu ücretleri var. Bu gerçekten onları yoruyor. Gazetelere baktığımızda gazeteler teknolojik dönüşümle birlikte eski cazibesini artık yitiriyor. Birçok yayın organının dijital ortama döndüğünü görüyoruz. Dijital ortamda herhangi bir yasal düzenleme yok. Yani ‘o’ alan şu anda kaba bir ifade olacak ama ‘başıboş’. Bunun yanında basın mesleğini icra edecek kişilerle ilgili yasal bir düzenlememiz yok. Bu anlamda baktığımızda her taraftan tel tel dökülüyoruz aslında. Yani bugün bir bayram olarak kutluyoruz ama meslektaşlarımız açısından sendikal örgütlenmenin olmaması, bunun yok edilmesi, iş güvencesinin ortadan kaldırılması, çok düşük ücretler basın bayramında en büyük sorunlar olarak karşımıza çıkıyor” dedi.


Etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:03
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