Başkan Böcek’ten Ramazan Bayramı mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, " Birlik ve beraberlikten barış ve mutluluktan yana tüm değerlerimizi koruduğumuz nice bayramlar dileği ile sevgili hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum."dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek mesajında, bayramlar, dargınlıkların son bulduğu, sevgi ve saygının öne çıktığı, birlik ve beraberliğinpekiştiğiözel ve önemli günler olduğunu vurgulayarak, " Sevginin, kardeşliğin, mutluluğun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek dileğiyledeğerli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum."dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ninRamazan ayındaki faaliyetlerini aktaran Başkan Böcek, "Kıymetli hemşehrilerimizin Ramazan ayının maneviyatını yaşayarak, bu ayı en güzel şekilde geçirebilmenizi sağlamaya gayret gösterdik. Karaalioğlu Parkı’nda kurduğumuz Ramazan Çarşısında her akşam farklı bir etkinlik düzenleyerek eski Ramazanları hatırlatmaya çalıştık. Büyüklerimiz geçmişi yad ederken, çocuklarımızın da eski Ramazanları yaşamasını istedik.Her Cumartesi düzenlediğimiz Ramazan konserleri kapsamında Ferhat Göçer, Betül Demir, Emre Kaya ve Zakkum Grubu’nu Antalyalılarla buluşturduk. Bununla da kalmayıp Şarampol Caddesi’nde de renkli etkinlikler düzenleyerek hemşehrilerimizin Ramazan coşkusuna ortak olduk."ifadelerine yer verdi.

"Tüm tedbirler alındı"

"Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Başkan Böcek, "Bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle şehrimizde ciddi bir yoğunluk yaşanacak. Ülkemizin dört bir yanından tatilini geçirmek üzere yüz binlerce misafirimiz olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ve tatilini geçirmek üzere kentimize gelen misafirlerimizin huzurlu bir bayram yaşayabilmeleri adına da gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Ebediyete intikal eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız için mezarlıklarımızda temizlik ve bakım çalışmalarımızı yaptık. Ramazan boyunca sıkı denetimler yapan zabıta ekiplerimiz bayram tatili süresince de görev yapacak. ASAT ve itfaiye personelimiz de yaşanabilecek acil durumlar için bayram tatili boyunca görev başında olacaklar.Vatandaşlarımızın akraba ziyaretlerini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına ulaşımla ilgili de sevindirici bir karar aldık. Büyükşehir Belediyesinin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ve nostalji tramvayı vatandaşlarımıza üç günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Tüm gayretimiz ve dileğimiz Antalya’da bayramın huzur, mutluluk ve güven içerisinde geçmesidir."dedi.

Başkan Böcek mesajını şöyle tamamladı: " Birlik ve beraberlikten barış ve mutluluktan yana tüm değerlerimizi koruduğumuz nice bayramlar dileği ile sevgili hemşerilerimin Ramazan Bayramını kutluyorum. Ramazan Bayramımızın ülkemize, ailenize, sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Her şey Antalya’mız için, ülkemiz için güzel olacak."