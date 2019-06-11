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Başkan Böcek’ten Letonya-Antalya ilişkilerine tam destek

Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti.

11 Haziran 2019 Salı 15:23
Başkan Böcek’ten Letonya-Antalya ilişkilerine tam destek

Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. Başta turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin gündeme geldiği görüşmede Başkan Böcek, Antalya ile Letonya arasındaki ilişkileri geliştirmek adına her türlü desteği vereceklerini belirtti. Başkan Böcek’e görevinde başarılar dileyen Büyükelçi Elferts, Antalya ile Letonya arasındaki ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduklarını kaydetti.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts’i ağırladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz ve Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Ulukapı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts, Başkan Böcek’e görevinde başarılar diledi.



ATSO iş heyeti Letonya’ya gidecek


Geçen Nisan’da Antalya ve Kemer’de ortaklaşa düzenlenen Letonya Folk Festivali’ne 13 farklı ülkeden 200’e yakın dansçının konuk olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Elferts,


“Kültürel anlamda geliştirdiğimiz güzel ilişkilerin yanı sıra ekonomik anlamda da iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. İki hafta içerisinde fahri konsolosun öncülüğünde Antalya Ticaret Odası’ndan iş heyeti Letonya’ya gelecek” dedi.



Her türlü desteğe hazırız


Büyükelçi Elferts’i Antalya’da görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Böcek Letonya ile Antalya arasında ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. Bakan Böcek, geçen dönem Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Ulukapı’ya Antalya ve Letonya ilişkilerinin gelişmesi adına gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Ziyaretin sonunda Büyükelçi Elferts Başkan Böcek’e Türk arşivlerinden derlenen bilgilerle hazırlanan ve 1918-1940 yılları arasındaki Letonya-Türkiye ilişkilerini anlatan bir kitap hediye etti. Başkan Böcek de Büyükelçi Elferts’e Antalya’ya özgü reçellerden takdim etti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:23
  1. kültür
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