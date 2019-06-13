Başkan Böcek’ten karne hediyesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, Başkan Muhittin Böcek’in karne hediyesi olarak 15 Haziran Cumartesi günü çocuklara ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, Başkan Muhittin Böcek’in karne hediyesi olarak 15 Haziran Cumartesi günü çocuklara ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten öğrencilere karne sürprizi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, karne hediyesi olarak 15 Haziran Cumartesi günü çocuklara kapılarını ücretsiz açacak. 2-15 yaş arası çocuklar, 10.00- 20.00 saatleri arasında Zıp Zıp Park’tan ücretsiz faydalanabilecek. Öğrenciler, karne stresini ve zorlu bir eğitim yılının yorgunluğunu, birbirinden eğlenceli oyun parkurlarında atacak.



Çocuklar Zıp Zıp Park’a koşacak

ANET A.Ş tarafından işletilen kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park’ın içinde şişme ünite oyun grupları, trambolin, kaydıraklı oyun grubu ve macera parkuru bulunuyor. Çocuklar oyun parkında doyasıya eğlenirken aileleri de alan içindeki kafeteryada vakit geçirebiliyor.

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