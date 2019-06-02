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Başkan Böcek’ten esprili nikah akdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ile Burçin Karakaya’nın nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

02 Haziran 2019 Pazar 10:44
Başkan Böcek’ten esprili nikah akdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ile Burçin Karakaya’nın nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. “Musa, nikah için 5 yıldır benim Büyükşehir Belediye Başkanı olmamı bekliyordu” diyen Başkan Böcek, esprileriyle salonu kahkahaya boğdu.


Başkan Muhittin Böcek, Musa Gül ve Burçin Karakaya çiftinin mutluluğuna ortak olurken nikah akdinde keyifli dakikalar yaşandı. Nikahta çiftin şahitleri ise Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek, Cavit Arı, Mustafa Akaydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Şevket Korkut, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya Barosu Başkanı Avukat Polat Balkan, ATSO Başkanı Davut Çetin ve Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin oldu.


"Benim başkan olmamı beklemiş"


Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen ve çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Sevgili Musa, 5 yıldır beni bekliyordu. Siz Büyükşehir Belediye Başkanı olunca evleneceğim demişti. Ben de şaka yapıyor sanmıştım. Ama şimdi kararlarını vermişler. Sevgili Burçin, Musa’nın ayağına da basmış ama biz hep ezilenin yanındayız. Çocuklarınızın da sayısını kendiniz belirlemeniz üzere, çocuklarınızın Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacak, kollayacak evlatlarınız olmanız dileğiyle. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.


Başkan Böcek’in espri dolu öğütleri salondanalkış aldı. Atılan imzalar sonrasında Başkan Muhittin Böcek, evlilik cüzdanını da gelin Burçin’etakdim etti.


"Bayramı kutladı"


Başkan Böcek ayrıca salondaki davetlilerin de Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Ramazan Bayramı da sizlere ve ülkemize sağlık, mutluluk ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyor ve her şey güzel olacak diyorum. Bayramınız kutlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:44
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