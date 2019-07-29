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Başkan Böcek, Tütüncü’yü ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü’yü ağırladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:05
Başkan Böcek, Tütüncü’yü ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü’yü ağırladı.“Bizim ayrımız gayrımız yok” diyen Başkan Böcek,ortak hedefin Antalya’ya en güzel hizmetleri sunmak olduğunu ifade etti.


Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Birlik Encümeni ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve birlik danışmanı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de katıldı.


Başkan Böcek’e görevinde başarılar dileyenTütüncü, bundan sonraki süreçte el ele güzel hizmetler ve çalışmalar yapma temennisinde bulundu.


Tütüncü, “Akdeniz Belediyeler Birliği çatısı altında birlik ve beraberliğimizi perçinlemek, belediyelerimizin müşterek sorunlarına birlikte beraberce çözümler üretmek noktasında büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. İnşallah bundan sonrada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sizin de desteklerinizle Akdeniz Belediyeler Birliğinin birlik ruhunu güçlendirmeye kurumsal yapısını kuvvetlendirmeye ve sizin döneminizde başlayan belediyecilik fuarının çok daha güçlenerek yoluna devam etmesini beraber katkı vermeyi arzu ediyoruz ümit ediyoruz” diye konuştu.


"Hizmet devam edecek"


Akdeniz Belediyeler Birliği olarak ilk resmi ziyaretlerini Başkan Böcek’e gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Hepimiz farklı siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanlarıyız ama aslolan birlik ve beraberlik içinde Antalya’ya ve şehirlere hizmet edebilmektir. Bu hizmet yolculuğunu daha önce kurmuş olduğumuz hukuklara binaen çok iyi bir biçimde sürdüreceğimize inancımız tamdır. Birlik beraberliğin yol göstericiliğinde sizlerle birlikte güzel bir çalışma dönemi diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerde size de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinizde başarılar diliyoruz” dedi.


"Başarılar diledi"


Başkan Böcek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizlerle yıllardır gerek büyükşehir meclis üyeliğimiz gerek Konyaaltı Belediye Başkanlığım süresinceağabey-kardeşçe ve aynı zamanda bir hemşehri olarak güzel projeler yaptık. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı sürecinizde hep bize destek oldunuz. Devir teslimi de zaten birlikte yapmıştık. Akdeniz Belediyeler Birliği daha da büyüyerek, gelişerek hizmete devam ediyor. Ben şahsınızda bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza aynı zamanda Kepez’de de Kepez Belediye Başkanı olarak orada bulunan bütün meclis üyelerinize, çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Başkan Böcek, Antalya’nın 19 ilçesinde seçilerek göreve gelen belediye başkanları ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışma yürüteceğini de sözlerine ekleyerek, “Bizim ayrımız gayrımız yok. Hepimizin ortak arzusu güzel Antalya’mız için en iyisini yapmaktır” dedi.


Ziyaretin sonunda Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Başkan Böcek’e bir çiçek tablosu hediye ederken Başkan Böcek de Tütüncü’ye kahve takımı hediye etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:05
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