Başkan Böcek: “Türk Milleti, demokrasi zaferine imza attı”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Tarihi sayısız kahramanlık destanlarıyla dolu olan Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016’da bir kez daha “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek bir demokrasi zaferine imza attı” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmak için şehitleri minnetle andığını kaydeden Böcek, gazilere ise şükranlarını sunduğunu belirtti.

Başkan Böcek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Biz Türkler tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.” Bu nedenledir ki 15 Temmuz 2016’da da demokrasiye olan inancımızın gereği olarak darbeye ve darbecilere karşı durarak ülkemizin birlik ve beraberliğine sahip çıktık. Tarihi sayısız kahramanlık destanlarıyla dolu olan Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016’da bir kez daha “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek bir demokrasi zaferine imza attı. Darbe girişiminin 3. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenecek etkinliklerle şehitlerimizi anacak, Türk Halkı’nın demokrasiye olan inancını, bağlılığını çocuklarımıza ve gençlerimize bir kez daha anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Türk Milletinin Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman darbelerin karşısında durduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.