0553 313 94 23

Başkan Böcek: “Türk Milleti, demokrasi zaferine imza attı”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Tarihi sayısız kahramanlık destanlarıyla dolu olan Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016’da bir kez daha “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek bir demokrasi zaferine imza attı” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:49
Başkan Böcek: “Türk Milleti, demokrasi zaferine imza attı”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Tarihi sayısız kahramanlık destanlarıyla dolu olan Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016’da bir kez daha “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek bir demokrasi zaferine imza attı” dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmak için şehitleri minnetle andığını kaydeden Böcek, gazilere ise şükranlarını sunduğunu belirtti.


Başkan Böcek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Biz Türkler tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.” Bu nedenledir ki 15 Temmuz 2016’da da demokrasiye olan inancımızın gereği olarak darbeye ve darbecilere karşı durarak ülkemizin birlik ve beraberliğine sahip çıktık. Tarihi sayısız kahramanlık destanlarıyla dolu olan Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016’da bir kez daha “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek bir demokrasi zaferine imza attı. Darbe girişiminin 3. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenecek etkinliklerle şehitlerimizi anacak, Türk Halkı’nın demokrasiye olan inancını, bağlılığını çocuklarımıza ve gençlerimize bir kez daha anlatacağız” ifadelerini kullandı.


Türk Milletinin Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman darbelerin karşısında durduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mavi derinliklerinin büyüleyen mabedi: Kaş
    1. Mavi derinliklerinin büyüleyen mabedi:..
    2. Başkan Ataç’tan 15 Temmuz mesajı
    3. 15 Temmuz şehidimiz: Erol Olçak
    4. Matlı: "Unutmadık, unutturmayacağız"
    5. Enes Ünal'a ABD'den vize engeli
    6. Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü..
    7. Adana’da kaçak içki operasyonu
    8. 400 yıllık mahallede üretici kadın..
    9. KKTC Başkonsolosundan Başkan Ataç’a..
    10. Memur Senve Eğitim Bir Sen’den 15..
    11. Kayseri polisinden uyuşturucu..
    12. Gökten koltuk düştü
    13. Karaman’da Türk Devletleri Dil Kupası..
    14. Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı,..
    15. Belediyeler Birliğinden hizmet içi..
    16. Başkan Gür, şehit ve gazi ailelerini..
    17. Güvenlik güçleri göz açtırmıyor! 3..
    18. Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal’dan 15..
    19. PKK’lı hainlere pençe üzerine pençe..
    20. Başkan Kuş’tan 15 Temmuz mesajı
    21. Baydilli’den 15 Temmuz Demokrasi ve..
    22. 15 Temmuz için gönülden gönüle
    23. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra..
    24. İlkadım’da personelle istişare..
    25. Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu
    26. Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde..
    27. Kahvehane önünde otururken traktör..
    28. Yıldırım’dan 15 Temmuz mesajları!..
    29. İşitme engelli Ankara kedisi Başkan..
    30. 15 Temmuz şehitleri anısına tenis..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi