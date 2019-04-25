Başkan Böcek, ‘Turizmcilerimizin emrinde olacağız’

AKTOB’un toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizmcilerin emrinde olacağını söyledi.Başkan Böcek Antalya’nın daha da güzelleştirilmesi ve alt yapı sorunun giderilmesi konusunda Daire Başkanlarına gerekli talimatları verdiğini vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği AKTOB’un Nisan Ayı Olağan Toplantısına katıldı. Toplantıda turizmcilere seslenen Başkan Böcek, seçim sürecini geride bıraktıklarını, 99 gün, gece gündüz çalışarak herkesin derdine derman olma sözü verdiğini hatırlattı. Kırsaldan, yerelden kalkınma konusunda tarım ve turizm sektörüyle işbirliği halinde olacaklarını belirten Başkan Böcek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel şehridir” sözünü unutmadan Antalya’mızın geleceği ile ilgili çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Daire Başkanlarına talimat verildi

Antalya turizminin daha da geliştirilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak yapılması gereken ne varsa sektör temsilcileri ile birlikte yapma gayreti içerisinde olacaklarını anlatan Başkan Böcek, “Sorunları biliyoruz. 640 km sahili olan Antalya’mızda arıtma konusunda yetersiz olanlar var.Başta Kemer ilçemiz. Bu bilinç ve anlayış içinde sezonla birlikte biz de hemen çalışmaya başladık. Önceliği Kaleiçi’ne verdik. Hem görsel güzelleştirmeye, hem alt yapı çalışmalarıyla ilgili sezonda Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gereken ne varsa daire başkanlarımıza talimatımızı verdik, çalışmalarımıza başladık. Bundan sonraki süreçte de turizmcilerimizle beraber Antalya’mızda yapılması gereken ne varsa yapacağız. Turizmcilerin emrinde olmaya çalışacağız; hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.