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Başkan Böcek, Serik adayı Mecek’in seçim ofisi açılışına katıldı

Millet İttifakı’nın Serik Belediye Başkan adayı İYİ Partili Yusuf Mecek’in Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılanCHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, vatandaşlardan Mecek için destek istedi.

03 Mart 2019 Pazar 15:45
Başkan Böcek, Serik adayı Mecek’in seçim ofisi açılışına katıldı

Millet İttifakı’nın Serik Belediye Başkan adayı İYİ Partili Yusuf Mecek’in Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılanCHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, vatandaşlardan Mecek için destek istedi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Millet İttifakı’nın Serik Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Yusuf Mecek’in Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.


Açılışa; CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer, Rafet Zeybek, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Tuba Varol Çokal ve Feridun Bahşi katıldı.



“Antalya’mız için projelerimizi hazırladık”


Cumhuriyeti’ne ‘Hoşbulduk’ diyerek konuşmasına başlayan Muhittin Böcek, “Gazipaşa’dan Kaş’a kadar bütün Antalya’mız için projelerimizi hazırladık. 17 yıldır muhalefetti belediye başkanlığı yapmama rağmen, Konyaaltı’nı Antalya’ın en özel ilçesi yaptık. Bunları siz değerli vatandaşlarımın desteği ile yaptım. Ancak iktidar olanlar Antalya’yı Türkiye’nin en borçlu beşinci Büyükşehir Belediyesi yaptı. Onlar halkı değil, rantı düşündüler. Bizim yapacağımız projelerde ben bilirimim değil ‘Biz Birlikte Yaparız’ anlayışı ile Üniversite’den, Meslek Odaları’ndan, Sivil Toplum Kuruluşlarından ortak bir proje ekibi ile hazırladık” dedi.


Başkan adayı Böcek, Serik Belediye Başkanı Yusuf Mecek’in Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış kurdelesini CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, il başkanları ve ilçe başkanlarıyla birlikte kesti.


Muhittin Böcek, açılıştan sonra Serik İlçe Merkezi’nde çarşı esnafını ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler diledi.


Serik Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Böcek, esnafla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Muhittin Böcek’in Serik ziyaretinde bir başka durağı ise Serik Cumhuriyet Mahallesi’nde kahvehanesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan adayı Böcek, projelerini anlatarak, Serik Yusuf Mecek’e Büyükşehir’de kendisine destek istedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:45
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