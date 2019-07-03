0553 313 94 23

Başkan Böcek: " Oy almak için yanlış proje yapmayacağım "

Kaş’ta sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Ben kimsesizlerin kimsesi olarak, bütün vatandaşlarımın dertlerine derman olmak için geldim.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
Başkan Böcek: " Oy almak için yanlış proje yapmayacağım "

Kaş’ta sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Ben kimsesizlerin kimsesi olarak, bütün vatandaşlarımın dertlerine derman olmak için geldim. Oy almak için yanlış proje yapmayacağım” dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş’ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşarak, Kaş’ın sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. STK temsilcilerine tek tek söz veren Başkan Böcek, taleplerini aldı. Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda, ulaşım, Kınık Toptancı Hali, sera atıkları sorunu, tarımsal destek, Kaş-Kalkan otoyolu, Kaş’ın turizm karakterini tehdit eden imar planlaması, kaçak yapılaşma, sürdürebilir turizmle ilgili konular gündeme geldi. Başkan Muhittin Böcek, “Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız” diyerek herkesi kucaklayan bir anlayışla Antalya’ya hizmet edeceklerini belirterek, Kaş’taki STK’larla da bu bağlamda bir araya geldiklerini ifade etti. Antalya’nın dertlerine derman olmaya geldiklerini vurgulayan Böcek, STK’ların görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.



Kırsaldan kalkınma


Hayata geçirecekleri yerelden kalkınma modelinin en önemli odağının tarım olduğunun altını çizen Başkan Muhittin Böcek, çiftçiye destek olarak kırsaldan kalkınacaklarını, ilerleyen süreçte bununla ilgili ayrıca toplantılar yapacaklarını anlattı. Böcek, seçim bildirgesinde yer aldığı gibi sera atıklarını biyogaza dönüştüreceklerini dile getirdi. Köylerden geçen Kaş-Kalkan otoyolu projesinin olumsuzluklarının dile getirilmesi üzerine Başkan Böcek, projeyle ilgili iki ayrı davanın yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, bilirkişi raporlarının vatandaşın lehine olduğunu, STK’ların projeyle ilgili çekincelerinde hem fikir olduklarını vurguladı.



Sorunlar kaşlılarla birlikte çözülecek


Son zamanlardaki imar planlarının Kaş’ın turizmini ve doğasını tehdit ettiğinin dile getirilmesi üzerine Başkan Muhittin Böcek, imarla ilgili sorunları Kaşlılarla birlikte yerinde çözeceklerini ifade etti. Başkan Böcek, mesleki ve yabancı dil kursu isteyen STK temsilcilerine olumlu yanıt verdi.



Oy almak için yanlış proje yapmayacağım


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Kınık Toptancı Hal Projesi’yle ilgili de şunları söyledi: “Seçim döneminde ihalesi yapılmış 350 milyon liralık bir proje. Hallerin kaldırılacağının söylendiği, kimsenin hallere ne olacağını bilmediği bir dönemde öncelikli hedefimizde bu proje yoktur. Önce hallerin ne olacağını Antalya adına, köylüm adına, çiftçim adına göreceğim. Görmeden 350 milyon lira yatırmayacağım oraya. Bu para sizin paranız. Köylü çocuğu olarak halinizden en iyi anlayan başkanım ama seçim zamanı oy alayım diye bunları yapmayacağım size. Ben doğru olanı yapacağım. Ben kimsesizlerin kimsesi olarak, bütün vatandaşlarımın hemşehrilerimin dertlerine derman olmak için geldim. Tüm hallerle ilgili sıcak asfaltından, fiziki şartlarının düzeltilmesine kadar bütüncül bir çalışma yapacağız.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜBİTAK’tan ADÜ Öğretim Üyesinin proje önerisine destek
    1. TÜBİTAK’tan ADÜ Öğretim Üyesinin proje..
    2. Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik..
    3. Havacılıkta üniversite özel sektör iş..
    4. Düzce’de çıkan tartışmada 1 ağır 2..
    5. TİKA'dan Namibya'ya gıda yardımı
    6. Ekrem İmamoğlu baş döndürüyor!..
    7. THY’den yolcularına özel seyahat kiti
    8. Ruhani'den "7 Temmuz'dan itibaren bir..
    9. TTK ve MTA TİS’te 60 günlük grev..
    10. Hat 200 araçları 1 milyon kilometre..
    11. Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte..
    12. Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti..
    13. "En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı..
    14. Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı
    15. Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez..
    16. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    17. Çanakkale'de orman yangını
    18. Trabzonspor'dan "3 Temmuz" paylaşımı
    19. Mustafa Çoban güven tazeledi
    20. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    21. Döviz kurları
    22. Amcasını öldürüp cesedini parçalayan..
    23. Siirtli arıcılar "propolis" üretimine..
    24. Gölcük’te otomobilin çarptığı anne ve..
    25. Bunu yapanlar insan olamaz! Ağzını..
    26. Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden..
    27. Kediye çarpmamak için takla attı: 1..
    28. Bölgesel İşbirliği Toplantısı
    29. Felç edici çaresizlik! Bu toplumun..
    30. Bingöl’deki tefeci operasyonunda 3..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz