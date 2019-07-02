Başkan Böcek: "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘Yerelden kalkınma, yerinden yönetim’ anlayışıyla başlattığı ilçe buluşmalarına Kaş ile devam etti. Başkan Böcek, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ı ziyaret ederek, “Hiç kimseyi ötekileştirmeden hep birlikte ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız anlayışıyla çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya ile başlayıp Kemer ile devam ettiği ‘Yerelden kalkınma yerinden yönetim’ ziyaretlerini Kaş ilçesi ile sürdürdü. Başkan Böcek, turizmin eşsiz ilçesi Kaş ziyaretlerine ilk olarak Kaymakam Ulaş Akhan ile başladı. Başkan Böcek, Kaş’la ilgili sorunları yerinde görmek ve incelemek üzere ASAT Genel Müdürü, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve sorumlu müdürler ile birlikte Kaş’a geldiklerini belirterek, “Kaş ile ilgili sizlerle neler yapabiliriz, hem fikir alışverişinde bulunalım hem ziyaret edelim istedik” dedi.

Kaymakam Akhan da ziyareti için Başkan Böcek’e teşekkür etti ve görevinde başarılar diledi. “Hepimiz Antalya’mıza hizmetle mükellefiz” diyen Kaymakan Akhan, Kaş’ın özellikle turizm ve tarımda ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan bir ilçe olduğunu belirterek, ilçenin bu iki alanda sahip olduğu potansiyeli daha da yukarıya taşımak istediklerini ifade etti.

Destek sözü verdi

Kaş’ın Antalya’nın en özel ve en güzel ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek de Kaş’ın tarım ve turizmde daha ileri noktada olması adına Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği verme gayretinde olacaklarını söyledi. Başkan Böcek, AK Partili Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ı da ziyaret ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Başkan Ulutaş’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Böcek, "Birlikte yapacak çok işimiz var. Seçim sürecinde kimseyi ayrıştırmadan hizmet edeceğimi söylemiştim. Antalya’mızda ilk ziyaretimi MHP’li Alanya Belediye Başkanı’na yaptım. Daha sonra Kemer’de DSP’den belediye başkanı seçilen Necati Topaloğlu’nu ziyaret ettim. Siz de AK Parti’den Kaş Belediye Başkanı oldunuz. Üçüncü ziyaretimi de buraya yaptım. Kendi partili belediyelerimize daha sonra uğrayacağım. Yani kısacası hiç kimseyi ötekileştirmeden hep birlikte ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız anlayışıyla çalışmalarımızı yapacağız" ifadelerinde bulundu.

Pozitif ayrımcılık istedi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, Başkan Böcek’e ziyareti için teşekkür ederek, “Bizler de sizi Kaş’ta görmekten, ağırlamaktan memnunuz. Büyükşehir büyük bir belediye. Kaş’ımızdaki hizmet devamlılığının sağlanmasını bekliyoruz. Bu konuda da sizden Kaş’a pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Sizin içten samimi konuşmalarınızda da bunun süreceğine yürekten inanıyorum. Kaşımızı önemsediğiniz için de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş merkezindeki esnafı da ziyaret ederek, bereketli bir turizm sezonu geçirmelerini diledi.