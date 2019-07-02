0553 313 94 23

Başkan Böcek: "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘Yerelden kalkınma, yerinden yönetim’ anlayışıyla başlattığı ilçe buluşmalarına Kaş ile devam etti.

02 Temmuz 2019 Salı 15:25
Başkan Böcek: "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘Yerelden kalkınma, yerinden yönetim’ anlayışıyla başlattığı ilçe buluşmalarına Kaş ile devam etti. Başkan Böcek, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ı ziyaret ederek, “Hiç kimseyi ötekileştirmeden hep birlikte ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız anlayışıyla çalışmalarımızı yapacağız” dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya ile başlayıp Kemer ile devam ettiği ‘Yerelden kalkınma yerinden yönetim’ ziyaretlerini Kaş ilçesi ile sürdürdü. Başkan Böcek, turizmin eşsiz ilçesi Kaş ziyaretlerine ilk olarak Kaymakam Ulaş Akhan ile başladı. Başkan Böcek, Kaş’la ilgili sorunları yerinde görmek ve incelemek üzere ASAT Genel Müdürü, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve sorumlu müdürler ile birlikte Kaş’a geldiklerini belirterek, “Kaş ile ilgili sizlerle neler yapabiliriz, hem fikir alışverişinde bulunalım hem ziyaret edelim istedik” dedi.


Kaymakam Akhan da ziyareti için Başkan Böcek’e teşekkür etti ve görevinde başarılar diledi. “Hepimiz Antalya’mıza hizmetle mükellefiz” diyen Kaymakan Akhan, Kaş’ın özellikle turizm ve tarımda ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan bir ilçe olduğunu belirterek, ilçenin bu iki alanda sahip olduğu potansiyeli daha da yukarıya taşımak istediklerini ifade etti.



Destek sözü verdi


Kaş’ın Antalya’nın en özel ve en güzel ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek de Kaş’ın tarım ve turizmde daha ileri noktada olması adına Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği verme gayretinde olacaklarını söyledi. Başkan Böcek, AK Partili Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ı da ziyaret ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Başkan Ulutaş’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Böcek, "Birlikte yapacak çok işimiz var. Seçim sürecinde kimseyi ayrıştırmadan hizmet edeceğimi söylemiştim. Antalya’mızda ilk ziyaretimi MHP’li Alanya Belediye Başkanı’na yaptım. Daha sonra Kemer’de DSP’den belediye başkanı seçilen Necati Topaloğlu’nu ziyaret ettim. Siz de AK Parti’den Kaş Belediye Başkanı oldunuz. Üçüncü ziyaretimi de buraya yaptım. Kendi partili belediyelerimize daha sonra uğrayacağım. Yani kısacası hiç kimseyi ötekileştirmeden hep birlikte ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız anlayışıyla çalışmalarımızı yapacağız" ifadelerinde bulundu.



Pozitif ayrımcılık istedi


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, Başkan Böcek’e ziyareti için teşekkür ederek, “Bizler de sizi Kaş’ta görmekten, ağırlamaktan memnunuz. Büyükşehir büyük bir belediye. Kaş’ımızdaki hizmet devamlılığının sağlanmasını bekliyoruz. Bu konuda da sizden Kaş’a pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Sizin içten samimi konuşmalarınızda da bunun süreceğine yürekten inanıyorum. Kaşımızı önemsediğiniz için de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş merkezindeki esnafı da ziyaret ederek, bereketli bir turizm sezonu geçirmelerini diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samandağ Belediyesi’nden tarım istişare toplantısı
    1. Samandağ Belediyesi’nden tarım..
    2. Çin Hong Kong Yasama Meclisini basan..
    3. TOBB’dan GSO’ya plaket
    4. Başkan Kocaispir: “Vatandaşa dokunacak..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. TCMB döviz kurları
    7. ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019’..
    8. Moody's'ten Brexit açıklaması:
    9. İhvan'ın üst düzey isimlerinden! İki..
    10. Türkiye şampiyonasında derece elde..
    11. 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve..
    12. 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi..
    13. Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında..
    14. Her gün kişniş tüketmek için onlarca..
    15. Gercüş’te yılanların dansı
    16. Almanya'da Müslümanların çatı..
    17. Hırsız sandı, sapık çıktı
    18. Alperen Ocaklarından LGBT eylemlerine..
    19. (Özel) Okul bahçesini festivalde açık..
    20. Didim’de protokol ve basın bir araya..
    21. Gaziantep’ten 6 ayda 3.6 milyar dolar..
    22. Aydın Tabip Odası’ndan Madımak..
    23. Nijerya’da tanker faciası: 50 ölü
    24. İranlı bakandan otomobil üreticilerine..
    25. Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    26. Maltepeli minikler seyyar oyun..
    27. İhsan Şenocak'tan Meclis'e çağrı:..
    28. Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş..
    29. Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli..
    30. İngiliz parlamenterlerden AB'yi..
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız