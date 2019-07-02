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Başkan Böcek Kaş’ta muhtarların sorunlarını dinledi

Kaş’ta muhtarlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Hep birlikte Kaş ile ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız.

02 Temmuz 2019 Salı 17:46
Başkan Böcek Kaş’ta muhtarların sorunlarını dinledi

Kaş’ta muhtarlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Hep birlikte Kaş ile ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız. 5 yıllık süreçte canla başla koşturacağız” dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş ziyareti kapsamında muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Kaşlı muhtarlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda, muhtarların sorunlarını dinleyen Böcek, talep ve önerilerini aldı. Sorunları yerinde görmek üzere Kaş’a geldiklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Seçimlerden önce bize destek olan olmayan bütün herkesin belediye başkanı olacağımızı söylemiştik. Muhtarlar benim çalışma arkadaşlarım. Kaş’ın 54 mahallesindeki sorunları çözmek üzere aranızdayım. Hep birlikte Kaş ile ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız. 5 yıllık süreçte canla başla koşturacağız” dedi.



"Planlı ve kimlikli bir kent"


Tek tek söz alan muhtarlar, imarla ile ilgili sıkıntılar başta olmak üzere, içme ve sulama suyu, kanalizasyon asfalt, yeni yol, sosyal tesis ihtiyacı gibi sorunlarını iletti. Başkan Böcek, planlı, kurallı, kimlikli bir kent için yola çıktıklarını belirterek, imar sorunları ile ilgili Kaş’ta bütünsel anlamda ne yapılması gerekiyorsa, kimseyi mağdur etmeyen bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.


Böcek, Büyükşehir sorumluluğundaki bölgelerde asfalt ve yeni yol taleplerine program dahilinde cevap vereceklerini belirterek, Uçansu yolu, Palamut-Saklıkent, Sütleğen- Seydikemer, Ernez-Doğantaş, Sinekçi yollarına öncelik vereceklerini kaydetti. Başkan Böcek, birkaç yıldır yapılamayan Yeşilköy Seyirlik Tiyatro Festivali’nin yeniden hayata geçirilmesiyle ilgili destek isteyen Yeşilköy muhtarına da olumlu yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:46
  1. doğa

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