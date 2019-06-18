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Başkan Böcek: "İlk göreve geldiğimde Boğaçayı’nı zakkumla süsledik , Çiçek dikecek bitkimiz yoktu"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, "1999 yılında Konyaaltı Belediyesinde göreve geldiğimde 1 milyon bütçe ile başladık.

18 Haziran 2019 Salı 16:07
Başkan Böcek: "İlk göreve geldiğimde Boğaçayı’nı zakkumla süsledik , Çiçek dikecek bitkimiz yoktu"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, "1999 yılında Konyaaltı Belediyesinde göreve geldiğimde 1 milyon bütçe ile başladık. Boğaçayı’nda zakkum ile süsleme güzelleştirme yapmaya çalıştık. 31 Mart’ta vatandaşlarımızın emrinde olacağımızı söyledik, Antalya için yapılması gereken ne varsa hep birlikte yapacağız" dedi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya da yeşil dokuyu çoğaltmak, çevre bilincini ve sevgisini arttırmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekanlar oluşturmak, çevreyi güzelleştirmek, halkın çevre düzenlemesi ve kent peyzajına ilgisini teşvik ekmek amacıyla düzenlediği 4. En Güzel Bahçe Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması’nın kazananları düzenlenen tören ile ödüllerine kavuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, jüri üyeleri, yarışmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.



"Belediyecilik insan yaşamını kolaylaştırmaktır"


Törende bir konuşma gerçekleştiren Başkan Böcek, bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmaya katkı veren herkese teşekkür etti. Konyaaltı Belediyesinde göreve geldiğinde 1 milyon bütçe ile başladığını hatırlatan Böcek, "Bağ bahçe işlerine, çiçek dikecek bitkimiz yoktu. Çalışma arkadaşlarımla Boğaçayı’nda zakkum ile süslemeye güzelleştirmeye çalışıyorduk. Belediyecilik insanların yaşamını kolaylaştırmaktır, bu anlayışla 25’inci yılımda siyasette, ve 31 Mart itibariyle Antalya’da kutsal göreve geldik ve oy veren vermeyen tüm vatandaşlarımızın emrinde olacağımızı söylemiştik. Antalya için yapılması gereken ne varsa hep birlikte yapacağız. Canla başla hep birlikte koşacağız" şeklinde konuştu.


Anlamlı bir ödül töreni olduğunu ifade eden Böcek, "İnşallah Antalyamızda yerel yönetim ile ilgili, balkonla ilgili olsun diğer alanlarda da, yarışmaya katılmanız örnek olacağını düşünüyorum. Hep birlikte Antalyamızı güzelleştirmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Odalarımızla işbirliği içerisinde de bu çalışmaları gerçekleştireceğiz" mesajını verdi.



"Türkiye Balkon, Bahçe ve Hobi Birliği’ oluşturmak iyi bir girişim olacak"


Jüri Başkanı Prof.Dr. Reyhan Erdoğan ise, Antalya’nın yeşil servetinin, doğal kaynaklarının, tarihi ve kültürel özelliklerinin, Antalya kimliğini sürdürülmesi için gerekliliğinin bilincindeyiz. Küçücük dokunuşlarla önce evlerimizin iş yerlerimizin dışa açılan pencereleri olan balkonlarımızdan başlayarak, dış mekanlarımızı bitkilerle donatarak güzelleştirmek, kentimizin istediğine katkı sağlamak çabasındayız. Bu şekilde çevremizdekilere güzel örnek oluyoruz ama ne yazık ki çok azız. Bunu artırmak için Antalya’nın önderliğinde Türkiye Balkon, Bahçe ve Hobi Birliği oluşturmak iyi bir girişim olacak kanısındayım" diye belirtti.



49 bin TL ödül dağıtıldı


Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan yarışma bu yıl en güzel balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, teras ve hobi bahçesi olmak üzere toplam 7 kategoride düzenlendi. Seçici Kurul, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş’den oluştu. 4. En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’nda her bir kategori için birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise bin TL para ödülü verildi. Toplam 49 bin TL ödül dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:07
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