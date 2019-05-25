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Başkan Böcek, iftarda Kiriş ailesinin konuğu oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iftarda Kepez ilçesinde yaşayan Aziz Kiriş ve ailesinin konuğu oldu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:36
Başkan Böcek, iftarda Kiriş ailesinin konuğu oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iftarda Kepez ilçesinde yaşayan Aziz Kiriş ve ailesinin konuğu oldu. Kiriş ailesinin sofrasında iftarını açan Başkan Böcek daha sonra aileyle sohbet etti.


Paylaşmanın öne çıktığı Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak iftarda hemşehrilerinin sofrasına konuk olan Başkan Muhittin Böcek, Kepez İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşayan Kiriş ailesiyle iftar açtı.


İftar vaktine yakın Kiriş ailesinin kapısını çalan Başkan Böcek, ezanın okunmasıyla birlikte aileyle birlikte iftar yaptı. İftarın ardından sofra duası yapan Başkan Böcek daha sonra Kiriş ailesiyle sohbet etti. Baba Ahmet Kiriş’in elektrik ustası, anne Perihan Kiriş’in ise kaynak ustası olduğunu öğrenen Başkan Böcek, hem çalışıp hem de çocuk büyütmenin zor bir iş olduğunu belirtti.


"Anneye övgü"


Ailenin hukuk okumak isteyen 17 yaşındaki kızları Kübra, doktor olmak isteyen 16 yaşındaki kızları Büşra ve 9 yaşındaki oğlu Halil Efe ile de sohbet eden Başkan Böcek, Kübra ve Büşra’ya annelerini örnek almalarını söyledi. Anne Perihan Kiriş’in erkek işi olarak bilinen bir mesleği 6 yıldır yapıyor olmasının takdir edilecek bir durum olduğunu ifade eden Başkan Böcek, “Kadınlar isterlerse üstesinden gelemeyecekleri hiçbir şey yoktur. Perihan Hanım da bunun en güzel örneği. Hem ailesinin geçimine katkı sağlayan hem de annelik ve ev hanımlığı gibi iki zor işi bir arada yürüten Perihan Hanım’ı bütün kadınların örnek alması gerekir” diye konuştu.


"Hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz"


Ailenin Elmalı’da yatılı okuyan 14 yaşındaki oğlu Durmuş Emin’e de selamlarını söyleyen Başkan Böcek, günün anısına Kiriş ailesi ile birlikte öz çekim yaptı. Ramazan Ayı’nın birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma duygularının öne çıktığı bir ay olduğunu söyleyen Böcek, “Kiriş Ailesi ile böyle güzel bir sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Mutlulukları paylaşarak çoğaltmak için hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:36
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