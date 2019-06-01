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Başkan Böcek: "Elmalı’da çok güzel işler yapacağız, çalışmalar sürüyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadir Gecesi’nde Elmalı’da 5 bin kişilik iftar yemeği düzenledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:48
Başkan Böcek: "Elmalı’da çok güzel işler yapacağız, çalışmalar sürüyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadir Gecesi’nde Elmalı’da 5 bin kişilik iftar yemeği düzenledi. Böcek, "Elmalı ve Büyükşehir Belediyesi iş işbirliğinde, Halil Öztürk başkanımızla el ele Elmalı’da çok güzel işler yapacağız. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesini evliyalar diyarı Elmalı’da geçirdi. Kadir Gecesi öncesinde Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile birlikte ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Böcek, hayırlı kandiller dileklerini iletti. Başkan Böcek, ardından CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın’ı ziyaret etti.


Başkan Böcek, iftarını Büyükşehir Belediyesi’nin Kadir Gecesi vesilesiyle Elmalı’da düzenlediği 5 bin kişilik iftar yemeğinde vatandaşlarla birlikte açtı. İftar yemeğine Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İYİ Parti Antalya Milletvekilleri Hasan Subaşı, Tuba Vural, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Jandarma Komutanı Akın Poçullu, CHP ve İYİ Parti İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İftar yemeğinde bir konuşma yapan Böcek, “Böylesi özel, hayırlı bir akşamda iftarda sizlerde buluşmanın mutluluğunu onurunu yaşıyorum. Antalyamızın güzel ilçelerinden Elmalı aynı zamanda bir inanç merkezidir. Kadir Gecesi’nde dualarımızın kabul olmasını diliyorum. Geçen yıl Kadir Gecesi’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı dilemiştim. Allah dualarımı kabul etti. Antalyalıların desteğiyle bu kutsal göreve geldim. Elmalı ve Büyükşehir Belediyesi iş işbirliğinde, Halil Öztürk başkanımızla el ele Elmalı’da çok güzel işler yapacağız. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.


Ramazan ayının birlik beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın yaşandığı en müstesna aylarından biri olduğunu vurgulayan Böcek, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu birlik beraberlik içinde bizi bu günlere getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Birlik beraberliğimiz olduğu sürece ne ezanımız dinecek, ne al bayrağımız inecek. Hep birlikte Türkiye Cumhuriyetimiz var olmaya devam edecek. Hayırlı kandiller diliyor, Ramazan Bayramını kutluyorum. Bayramın ülkemize, ailenize sağlık, huzur, mutluluk ve barış dolu günler getirmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.



Halil Öztürk’e ziyaret


Böcek, iftarın ardından Elmalılı hemşehrileri ile sohbet edip, çay içti. Helvacılar Çarşısı’nı ziyaret eden Böcek, lokma dağıttı. Başkan Böcek, İYİ Parti Milletvekilleri Hasan Subaşı, Tuba Vural, CHP İlçe Başkanlığı yöneticileri ile birlikte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sahura kadar kaldığı Elmalı’da türbeleri ziyaret etti, vatandaşların kandilini kutladı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:48
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