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Başkan Böcek aşure dağıttı , turistler de aşure yedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem ayı dolayısıyla belediye personeline ve vatandaşlara aşure dağıttı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:03
Başkan Böcek aşure dağıttı , turistler de aşure yedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem ayı dolayısıyla belediye personeline ve vatandaşlara aşure dağıttı. Başkan Böcek, kent merkezi ve tüm ilçelerde toplam 50 bin kişiye aşure ikramında bulunulacağını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında belediye personeline aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımına personelin yanı sıra vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki Mobil Aşevi Tırında aşure kazanın başına geçen Başkan Böcek’in kaplara aşure doldurarak, personel ve vatandaşlara ikram etti. Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Başkan Böcek, “Muharrem ayı dolayısıyla aşuremizi dağıtıyoruz. Bu anlamda tutulan oruçları da Allah kabul etsin. Aşuremizi vatandaşlarımızla ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Muharrem ayımızın tüm ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum” diye konuştu.



Alanya’da 2 bin kişiye aşure


Büyükşehir Belediyesi Alanya Atatürk Anıtı önünde de 2 bin kişilik aşure ikramında bulundu. İkrama Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, yönetim kurulu üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci de katıldı. Büyükşehir Belediyesi, Alanya Aşevi’nde hazırlanan aşure ikramına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yerli vatandaşların yanı sıra turistler de ikram edilen aşureyi afiyetle yedi.


Büyükşehir Belediyesi, 12-- 27 Eylül tarihleri arasında Antalya merkezi ve ilçelerde, hastane, cami ve meydanlarda 50 bin kişiye aşure dağıtacak. Aşure dağıtım programı şöyle:


"13 Eylül Aksu, Serik ve İbradı, 14 Eylül Finike ve Akseki, 15 Eylül Yavuz Özcan Parkı, 16 Eylül Elmalı ve Kemer, 17 Eylül Toptancı Hal, Akdeniz Sanayi Sitesi ve Kepez Devlet Hastanesi, 18 Eylül Manavgat, 19 Eylül Konyaaltı, 20 Eylül Muratpaşa Cami, Gazipaşa, Kaş, 23 Eylül Döşemealtı, 24 Eylül Kepez Özdilek AVM önü, 25 Eylül Korkuteli, 27 Eylül Gündoğmuş, Demre ve Kumluca.”

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:03
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