Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk ve dernek yönetiminde yer alan isimleri ağırladı. 25 yıllık siyasi hayatı boyunca spor ve siyaseti birbirine karıştırmadan her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, “Antalyaspor’umuza desteğimiz tamdır” dedi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı seçilen Fikret Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Derneği Yönetiminde yer alan Osman Sapmaz, Mustafa Sak, Mustafa Yılmaz, Nurettin Ünal, Emin Hesapçıoğlu, Aziz Çetin, İbrahim Kasapoğlu, Antalyaspor A.Ş. Yöneticisi Berkay Bahar ile Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Hakan Gürcüoğlu da hazır bulundu.

Hafta sonu gerçekleşen genel kurulun ardından göreve gelen Başkan Fikret Öztürk ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Böcek, “Antalya’mız için, Antalyaspor’umuz için hep birlikte yapmamız gereken ne varsa yapacağız.

Önümüzdeki süreçte sizlerle, yönetimle, Antalyalılarla hep beraber Antalyaspor’umuza yakışan desteği vereceğiz, desteğimiz tamdır” diye belirtti.

"Spor ve siyaseti ayrı tuttuk"

25 yıllık siyasi hayatında din ve devlet işlerini ayırdığı gibi spor ve siyaset işlerini de ayırdığını ifade eden Böcek, "Bugüne kadar siyasi kimliğimi öne çıkarmadan ata sporumuz başta olmak üzere bütün sporlara destek olmaya çalıştık. Bu anlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da Antalyaspor’umuz için yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Hep birlikte inşallah güzel şeylere imza atarız. Sizin, bizim başarımız Antalya için Antalyaspor içindir" diye konuştu.

Dernek hakkında bilgi verdi

Dernek hakkında Başkan Böcek’e bilgi veren Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk de dernek bünyesinde bin 300 amatör lisanslı sporcu ve futbol okulunda 3 bin genç futbolcu olduğunu anlattı. Başkan Öztürk, “Bu sporcularımızın hepsinin döner sermayesi dernek. Bu gençlere spor yaptırabilmek için, iş bulabilmek için alt yapıya önem vermemiz gerekir. Alt yapıya önem vermek için de bunlara destek olmamız gerekir. Büyükşehir

Belediyemizden bu anlamda maddi talebimiz yok ama Antalyaspor, Antalyaspor Derneği Vakfı için zaman zaman sizlere müracaatlarımız olacak. Bu açıdan desteklerinizi bekliyoruz. Destek bizim şahıslarımıza değil tamamen Antalya ve Antalyaspor için olacak” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Öztürk, Başkan Böcek’e kendi adının yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye etti.