Başkan Böcek, “Antalya turizmini ileriye taşımak için çalışacağız”

Türkiye-RusyaKarşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivaline katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun temaslarda bulundu. Başkan Böcek, Antalya turizmini daha da ilerilere taşımak için turizmciler başta olmak üzere sektörün tüm paydaşları ile el birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivaline katılarak, turizme verdiği önemi gösterdi. Antalya’nın tanıtımı için yoğun temaslarda bulunan Başkan Muhittin Böcek, festivalde sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Böcek, turizmin Antalya için en önemli sektörlerden birisi olduğunu hatırlatarak, “Bu yıl sezona rekorlarla başlayan Antalya turizmini daha da ileriye götürmek için turizmcilerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Antalya Rus pazarında kendini ispatlamış önemli bir marka"

14-16 Haziran tarihleri arasında Moskova Krasnaya Presnya Parkı’nda düzenlenen “Türkiye Festivali” yoğun ilgi gördü. Moskova temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Böcek, festivalin Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtımı açısından son derece faydalı olduğunu belirterek, “Antalya olarak festivalde biz de yerimizi aldık. Antalya Valimiz Münir Karaloğlu başta olmak üzere belediye başkanlarımız, Turizm İl Müdürümüz ve sektör temsilcilerimiz ile Antalya’mızı tanıtmaya çalıştık. Antalya Rus pazarında zaten tüm yönleriyle kendini ispatlamış önemli bir marka. Bu festival Rusların Antalya’ya olan ilgisini ve sevgisini bizlere bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

Turizm temsilcileri ile Moskova’da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini de söyleyen Böcek, “Mazbatamı alıp, göreve başladıktan kısa bir süre sonra turizmcilerimiz ile bir araya gelmiş ve başkanlığım süresince turizmin ve turizmcilerimizin emrinde olacağımı söylemiştim. Tanıtım faaliyetleri elbette çok önemli ama Antalya’da turizmi sürdürülebilir kılmak adına yapılacak daha pek çok çalışma var. Antalya’yı ortak akılla yönetme sözü

vermiş bir belediye başkanı olarak turizmcilerimiz ile her zaman istişare halinde olup, bu yıl rekorlar ile başlayan turizm faaliyetlerimizi daha da ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.