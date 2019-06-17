0553 313 94 23

Başkan Böcek, “Antalya turizmini ileriye taşımak için çalışacağız”

Türkiye-RusyaKarşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivaline katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun temaslarda bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
Başkan Böcek, “Antalya turizmini ileriye taşımak için çalışacağız”

Türkiye-RusyaKarşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivaline katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun temaslarda bulundu. Başkan Böcek, Antalya turizmini daha da ilerilere taşımak için turizmciler başta olmak üzere sektörün tüm paydaşları ile el birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivaline katılarak, turizme verdiği önemi gösterdi. Antalya’nın tanıtımı için yoğun temaslarda bulunan Başkan Muhittin Böcek, festivalde sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Böcek, turizmin Antalya için en önemli sektörlerden birisi olduğunu hatırlatarak, “Bu yıl sezona rekorlarla başlayan Antalya turizmini daha da ileriye götürmek için turizmcilerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz” dedi.



"Antalya Rus pazarında kendini ispatlamış önemli bir marka"


14-16 Haziran tarihleri arasında Moskova Krasnaya Presnya Parkı’nda düzenlenen “Türkiye Festivali” yoğun ilgi gördü. Moskova temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Böcek, festivalin Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtımı açısından son derece faydalı olduğunu belirterek, “Antalya olarak festivalde biz de yerimizi aldık. Antalya Valimiz Münir Karaloğlu başta olmak üzere belediye başkanlarımız, Turizm İl Müdürümüz ve sektör temsilcilerimiz ile Antalya’mızı tanıtmaya çalıştık. Antalya Rus pazarında zaten tüm yönleriyle kendini ispatlamış önemli bir marka. Bu festival Rusların Antalya’ya olan ilgisini ve sevgisini bizlere bir kez daha gösterdi” diye konuştu.


Turizm temsilcileri ile Moskova’da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini de söyleyen Böcek, “Mazbatamı alıp, göreve başladıktan kısa bir süre sonra turizmcilerimiz ile bir araya gelmiş ve başkanlığım süresince turizmin ve turizmcilerimizin emrinde olacağımı söylemiştim. Tanıtım faaliyetleri elbette çok önemli ama Antalya’da turizmi sürdürülebilir kılmak adına yapılacak daha pek çok çalışma var. Antalya’yı ortak akılla yönetme sözü


vermiş bir belediye başkanı olarak turizmcilerimiz ile her zaman istişare halinde olup, bu yıl rekorlar ile başlayan turizm faaliyetlerimizi daha da ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS’ya geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri yetişti
    1. YKS’ya geç kalan öğrencilerin..
    2. Bitkin halde bulunan kızıl geyik..
    3. "Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları..
    4. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    5. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    6. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    7. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    8. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    9. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    10. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    11. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    12. İran: "Eğer körfezden petrol..
    13. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    14. Aydın: "Türk bankacılık sisteminin..
    15. Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
    16. Yavru kediyi suni teneffüs ile..
    17. Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin..
    18. Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit..
    19. Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan..
    20. Kaza geçiren motosikletlinin yardımına..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!