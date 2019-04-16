0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Böcek, “5 yıl Antalya’yı sizlerle birlikte yöneteceğiz. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Yerel seçimlerin ardındanmazbatasını alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

16 Nisan 2019 Salı 17:27
Başkan Böcek, “5 yıl Antalya’yı sizlerle birlikte yöneteceğiz. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Yerel seçimlerin ardındanmazbatasını alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Makamı ziyaretçi akınına uğrayan Başkan Böcek, vatandaşlar başta olmak üzere, ziyarete gelenlerle tek tek ilgilenerek sohbet ediyor. Ziyarete gelenlere güzel dilekleri için teşekkür eden Başkan Böcek, “5 yıl Antalya’yı sizlerle birlikte yöneteceğiz. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yoğun mesaisine başladı. Belediye ile ilgili çalışmaların yanı sıra mesaisinin bir bölümünü de ziyaretlere ayıran Başkan Böcek, vatandaşların tebriklerini kabul ederken, aralarında milletvekilleri, eski belediye başkanları, kurum müdürlerinin de olduğu çok sayıda ziyaretçiyi makamında ağırlıyor.


Hayırlı olsun ziyaretine gelenlere güzel dilekleri için teşekkür eden Başkan Böcek, vatandaşların fotoğraf taleplerini de geri çevirmiyor. Makamı ziyaretçi akınına uğrayan Başkan Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Eski Kültür ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal, Eski Milletvekili Osman Akman, Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları Bekir Kumbul ve Mustafa Akaydın’ı ağırladı.



İl Müdürlerinden “hayırlı olsun” ziyareti


Antalya’da görev yapan kamu kurumlarının il müdürleri de Bakan Böcek’i makamında ziyaret etti. Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan başta olmak üzere İl Müftüsü Osman Artan, Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, TÜİK Antalya İl Müdürü Abdi Öncel, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat, Tapu ve Kadastro Müdürü Funda Aydın Seymen,Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk de Başkan Böcek’e görevinde başarılar diledi.



Başkan Böcek güzel dilekler için teşekkür etti


Kendisine duyulan güvene ve gösterilen ilgiye teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Başkan Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne adım attığım ilk günden bu yana bizleri yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve Antalya’da 5 yıl boyunca birlikte mesai yapacağımız kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum. Antalya’ya hizmet etmek için yoğun mesaimize başladık. Gece gündüz demeden Antalya’mıza hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:27
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçimin iptal edildiği ilçede karar verildi! Yeni başkan belli oldu
    1. Seçimin iptal edildiği ilçede karar..
    2. Otomobil şarampole uçtu : 1 yaralı
    3. Şehit Muğdat Çelik için anma programı
    4. Rusya'da 5. Rus-Arap İşbirliği Forumu
    5. Şampiyonlar Başkan Özlü’yü ziyaret etti
    6. Uluslararası sularda yakalanan..
    7. ODTÜ Rektörlüğünden "Şenlik" açıklaması
    8. Elazığspor eski başkanı Aydın son..
    9. Louis Vuitton’dan Notre Dame’ın..
    10. Alman aşırı sağcı milletvekillerinden..
    11. FETÖ okulu öğretmenine çocuğa tacizden..
    12. KARDEMİR'den 300 milyonluk kar dağıtımı
    13. Fethi Sekin’in şehit olduğu saldırıya..
    14. Karaciğer yağlanması bitkisel tedavi
    15. Rektör Çakar ve Senato ÜyeleriBaşkanı..
    16. Banvit Basketbol ve Bandırma..
    17. Ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve..
    18. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    19. ASELSAN'dan üniversite ve KOBİ'lerle..
    20. Evde eğitim hizmetleri denetlendi
    21. AB Büyükelçileri, Hatay’da
    22. Adana'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Haliliye kırsalında yol çalışması..
    24. Kuşadası’nda ’Gastronomi Şenliği’..
    25. Dehşet anları kameralara yansıdı!..
    26. AK Parti heyetinden Osman Güder’e..
    27. Pazaryeri’nde Kırım Kongo hastalığı..
    28. Köpeği bıçaklayarak öldüren öğretim..
    29. Jandarma uygulamasında kaçak sigara..
    30. Kahramanmaraş’ta aranan firari..
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi