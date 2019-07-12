Başkan Bıyık’tan davet var

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm Darıcalıları 15 Temmuz Pazartesi Günü düzenlenecek olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine davet etti.

Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi’nin birlikte düzenleyeceği etkinlikler 15 Temmuz Pazartesi Günü saat 12.00’da Nenehatun Mezarlığı Şehitlikler ziyareti ile başlayacak. Etkinlikler Bağlarbaşı Merkez Camii’nde öğle namazının ardından okunacak olan Mevlid-i Şerif’le devam edecek. Etkinlikler saat 21.00’da Çınaraltı meydanından Darıca Kent Meydanına kadar yapılacak olan Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanındaki anma programı ile son bulacak.

Başkan Bıyık tüm Darıcalıları 15 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek olan anma etkinliklerine davet ederken, “Adeta yeniden bir diriliş destanının yazıldığı 15 Temmuz gecesi, yüce milletimizin söz konusu vatan olduğunda canını hiçe sayarak son nefesine kadar vatanına sahip çıkacağını bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi canlarını veren şehitlerimizi asla unutmayacağız, bu topraklar üzerinde kirli emeller besleyenler şunu bilsinler ki bu topraklarda al bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. 15 Temmuz günü şehitlerimizi anma adına düzenleyeceğiz etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyorum” dedi.