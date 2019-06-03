Başkan Bıyık, şehitler için dua etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan bayramı öncesinde mezarlık ziyaretinde bulunarak şehitler için dua etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Darıcalı vatandaşların yalnız bırakmadı. Kaybettikleri aile fertleri ve yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Darıcalılar’ın bayramını tebrik eden Başkan Bıyık’a Nenehatun Mezarlığındaki ziyaretinde Başkan yardımcıları Abdüllatif Özkan ve Cüneyt Şentürk de eşlik etti.

Darıcalı vatandaşları Ramazan Bayramı’nın birinci günü yapılacak kent bayramlaşmasına katılmak üzere Darıca Çınaraltı Meydanına davet eden Başkan Bıyık daha sonra Darıca Şehitliği’ne gitti. Evlatlarını vatan savunmasında şehit veren aileleri de yalnız bırakmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şehitler için dua etti.