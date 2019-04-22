Başkan Bıyık, koltuğu devretti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde başkanlık makamını temsili olarak, 4. sınıf öğrencisi Ahmet Kayra Kayar’a devretti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu devretti. Mustafa Kemal İlkokul Müdürü Suat Yapıcı, 4. sınıf öğrencisi Ahmet Kayra Kayar ve öğretmenlerini ağırlayan Bıyık tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik etti. Bıyık, başkanlık koltuğunu bir süre Mustafa Kemal İlkokulu 4D sınıfı öğrencisi Ahmet Kayra Kayar’a emanet etti. Bıyık, Kayar’ın Darıca ile ilgili projelerini dinledi. Kayar ise 22 Nisan’ın aynı zamanda doğum günü olduğunu belirterek kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Minik Başkan temsili olarak birim müdürlerini arayarak, Darıca ilgili projelerini anlatıp, projelerin bir an önce hayat geçirilmesi noktasında talimatlar verdi.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması açısından önem arz ettiğini söyleyerek, “Kurtuluş mücadelesinin ardından Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü olan 23Nisan 1920 tarihi ülkemiz adına demokrasiye geçiş günüdür. BüyükKomutan Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda bu günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek çocuklarımıza hediye ederek, çocuklarımıza olan inancını göstermiştir. Bizlerde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, çağın gereklerine uygun olarakkendilerini yetiştirip, ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracaklarına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüneve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır” dedi.