Başkan Birol Aslan’dan Rektör Murat’a ziyaret Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof.

Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak da hazır bulundu. Rektör Murat, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan’a teşekkür etti. Başkan Aslan da misafirperverliğinden ötürü Rektör Murat’a teşekkür ederek, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

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