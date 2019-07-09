Başkan Beyoğlu’nun esnaf ziyareti sürüyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin en işlek noktalarından olan Dörtyol Caddesi’nde yer alan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve seçilmesinden sonra sürekli hale getirdiği esnaf ve ev ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Beyoğlu, esnafın yoğunlukta yaşadığı ilçenin işlek noktalarından Dörtyol Caddesi’nde ziyaretler gerçekleştirdi. Vatandaşların yakın ilgi gösterip çay içmek için iş yerlerine davet ettiği Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla tek tek görüşerek sorunlarını dinledi.Vatandaşların, Başkan Beyoğlu’ndan en fazla çözüm getirilmesini istediği konuların başında kaldırım işgalleri ve park sorunu geldi.

Vatandaşların çeşitli konulardaki sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu, vatandaşların dertleri ile dertlenmeye devam edeceklerini ve sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.