Başkan Beyoğlu’ndan 15 Temmuz programına davet

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine bütün Diyarbakırlıları davet etti.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen ve gazi olan vatandaşlar, Diyarbakır’da da anılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Diyarbakırlıları davet eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “3 yıl önce yapılmak istenen hain darbe, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve milletimizin iradesine sahip çıkmasıyla geri püskürtülmüştür. Türk milleti, 15 Temmuz gecesi destan yazmış, kahramanlığını dosta düşmana bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesinin yıl dönümünde tarih yazan kahramanlarımızı bir kez daha şükran, minnet, rahmet ve saygıyla anacağız. Birlik ve beraberliğimizi bir kez daha perçinlemek, şehit ve gazilerimizi saygıyla anmak üzere 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda saat 20.00’da gerçekleştireceğimiz etkinliklere tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.