Başkan Beyoğlu ve Dermanbaba vatandaşlara derman oluyor

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu talimatıyla hazırlanan 20 bin Ramazan kolisi vatandaşlara dağıtıldı. Hayırseverliğiyle lakabı Dermanbaba’ya çıkan Yılmaz Acu da kapı kapı dolaşarak Bağlar Belediyesi’nin Ramazan kolilerini vatandaşlara götürüyor.

Ramazan ayının başlangıcından bugüne kadar Bağlar’da neredeyse gidilmedik ihtiyaç sahibi bırakmayan Dermanbaba lakaplı Yılmaz Acu, belediyenin hazırladığı yardım kolilerini motorsikleti ile kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

40 yıldır gece gündüz demeden düşenin dostu olan ve ihtiyaç sahibi aileleri tek tek tespit ederek onlara kol kanat geren, yaptığı hayırlar nedeniyle halk tarafından Dermanbaba lakabıyla tanınan Yılmaz Acu, Bağlar Belediyesi’nin Ramazan kolilerini önceden tespit ettiği Bağlar’da yaşayan fakir, mağdur, yetim, engelli, hasta ve yaşlı ailelere götürerek hiç kimseyi rencide etmeden teslim ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yılmaz Acu, “Ramazan ayının başladığı günden buyana Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talitamıtıyla hazırlanan gıda paketlerini ilçemizde daha önceden tespit edilen fakir, mağdur, özellikle Sur mağduru, yetim, engelli, hasta ve yaşlı ailelere evlerine kadar götürerek hiç kimseyi rencide etmeden teslim ettim. Teslim ettiğim paketlere karşılık gıda formu doldurarak isim, soyisim, adres, telefon, T.C kimlik no ve imza karşılığı tek tek teslimini gerçekleştirdik. Aldığımız dualar beni çok mutlu etti” dedi.

Çocuklara da şeker ve çikolata dağıtıldı

Motosikletiyle gitmedik mağdur aile bırakmayan Acu, “Yıllardır yaptığım insani çalışmalarda hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na bu mübarek ayda fakir aileler ve çocuklarını sevindirdiği için minnettarım. Aileler dua etti çocukların sevinci görülmeye değerdi. Bugünde Kaynartepe Mahallesi, 5 Nisan Mahallesi, Muradiye Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara motorsikletimle tek tek gezerek yardım kolilerini teslim ettim. Yetim, öksüz ve Sur mağduru çocuklarımıza da çeşitli çikolata, sakız, çubuk kıraker, şeker, bisküvi, şeftali suyu ve çeşitli yiyecekler götürüp dağıttık. Çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Allah razı olsun değerli Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’ndan. Kendisine beni bu hayra ortak ettiği için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.