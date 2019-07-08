Başkan Beyoğlu nikah şahitliği yaptı Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yasir Çelik-Fatma Kaçmaz çiftinin düğün törenine katılarak genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yasir Çelik-Fatma Kaçmaz çiftinin düğün törenine katılarak genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çelik ve Kaçmaz ailelerinin düğün törenine katıldı. Vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaşan Başkan Beyoğlu, şehir merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleşen düğün törenindegenç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Davetlilerle beraber halay çekerek Çelik ve Kaçmaz ailelerinin mutluluğunu paylaşan Başkan Beyoğlu, Yasir Çelik-Fatma Kaçmaz çiftine yaşam boyu mutluluk temennilerini iletti.

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