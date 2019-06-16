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Başkan Beyoğlu, İstanbul seçimi için destek turunda

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destek olmak için gittiği İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor.

16 Haziran 2019 Pazar 10:05
Başkan Beyoğlu, İstanbul seçimi için destek turunda

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destek olmak için gittiği İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe bölgesinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile birlikte burada yaşayan Diyarbakırlı vatandaşları ziyaret ederek Binali Yıldırım için destek istedi. Başkan Beyoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Ortaköy ilçesinde açılan seçim çadırını da ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.


Başkan Beyoğlu, sahada AK Parti ve Cumhur İttifakı lehine esen bir hava olduğuna dikkat çekerek, “İstanbul’da yaşayan Doğu ve Güneydoğulu hemşerilerimizle yaptığımız yüz yüze görüşmelerde Binali Yıldırım başkanımıza destek noktasında pozitif bir hava gözlemledik. Özellikle 31 Mart’ta çeşitli nedenlerle sandığa gitmeyen seçmenleri ikna etmede başarılı bir süreç yürütülüyor. Genç kesimde olumlu bir rüzgar var. Bunların 23 Haziran’da sandığa pozitif olarak yansıyacağını inanıyoruz " dedi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:05
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