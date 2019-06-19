0553 313 94 23

Başkan Beyoğlu halk gününde vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çarşamba günleri vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konulardaki sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:17
Başkan Beyoğlu halk gününde vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çarşamba günleri vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konulardaki sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor.


Belediye binasında bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını ve taleplerini not alan Başkan Beyoğlu, belediyenin sorumluluk alanına giren talepleri anında ilgili birimlere talimat vererek çözerken, diğer kurumları ilgilendiren konular için de ilgili kurumlarla irtibata geçerek vatandaşlara yardımcı oluyor. Başkan Beyoğlu, göreve geldikleri günden bu yana halkla içe olduklarını belirterek vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerin çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.


Vatandaşlar da bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas Zindanları'nı gezdi
    1. Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas..
    2. Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza
    3. Sarımsağın sap ve kabuklarında..
    4. ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde otobüs..
    5. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    6. Engelli annelerinden el sanatları..
    7. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    8. 30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    9. Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz..
    10. ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın..
    11. Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi
    12. Başkan Bıyık’tan hayırsever..
    13. Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza..
    14. “Hayat boyu öğrenme günleri” 21..
    15. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    16. İSG sonuçları açıklandı! ÖSYM İSG..
    17. Galatasaray’dan Ali Koç’a cevap
    18. Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    19. GAÜN Hastanesi’nde “Fakülte..
    20. Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine..
    21. Şehit Komiser Yardımcı Şükrü Can..
    22. Katar'dan Gazze'deki 60 bin aileye..
    23. Körfez’de metruk binalar yıkılıyor
    24. Lastiklerine ateş edildi, yaya olarak..
    25. Kartal Belediyesi ilaçlama..
    26. Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği..
    27. Mersin’de 22 adrese kumar operasyonu
    28. Gemlik kurban pazarında hummalı çalışma
    29. Avcılar’da "oto fareleri" nefes kesen..
    30. Paul Scholes'a bahis cezası
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu