Başkan Beyoğlu: “En büyük hayalim kentsel dönüşümü hayata geçirmek”

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelerek en büyük hayalinin kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle buluşan Hüseyin Beyoğlu, soruları yanıtladı. Gençlerden gelen bir çok soruyu yanıtsız bırakmayan Başkan Beyoğlu, ilçedeki kentsel dönüşüm konusuna değinerek, en büyük hayalinin bunu gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

“Eski Bağların tablosu yüreğimi yakıyor”

Bağlar’ın iki ayrı yüzü olduğunu, bir yüzü gelişirken diğer yüzünün çarpık kentleşme nedeniyle acı çektiğini dile getiren Beyoğlu, şöyle devam etti:

“Bağlar’ın iki ayrı yüzü var. Bir yüzünde modern bir kent haline gelen Bağlar, diğerinde ise harabe olarak kalmış, çarpık kentleşmenin hakim olduğu yokluk ve sefalet içindeki Bağlar. Yani 275 bin insanımızın ilkel koşullarda yaşadığı eski Bağlar. İtfaiyenin, ambulansın giremediği sokaklar. Sağlıksız şartlardan dolayı hasta olan insanlarımız ve çocuklarımız. Maalesef bunlar bizim acı gerçeğimizdir. Ben her fırsatta eski Bağlar’daki sokakları geziyorum. Çocukların benden en fazla istediği şeyler, ‘spor sahalarımız olsun, oyun alanlarımız olsun başkanım’ çocukların oyun oynayabilecekleri alanlar ve spor yapacakları sahalar yok. İnsanlarımız park istiyor, dinlenme alanları istiyor haklı olarak. Ama eski Bağlar’da bunları yapabilecek alanlar yok. Allah korusun 4-5 şiddetinde deprem olsa burası yerle bir olur. O derece çarpık kentleşme var. Bunları görünce yüreğim yanıyor. Geceleri uykum kaçıyor, çok üzülüyorum. Benim insanlarım bu şartlarda yaşamayı hak etmiyor. Bu bir kader değildir. Biz bunu değiştirmek istiyoruz” dedi.

Başkan Beyoğlu, daha sonra gençlik merkezini gezerek gençlerle fotoğraf çekti.