Başkan Beyoğlu: ’’Biz siyaset yapmayacağız, hizmet yapacağız’’

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Solin Çocuk Oyun Evi ve yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Faaliyetlere katılan çocuklarla görüşen Başkan Beyoğlu, “Belediyeler siyaset yeri değildir. Bizim anlayışımızda insanlara sadece hizmet etmek vardır” dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerin verildiği Solin Çocuk Oyun Evi ve yüzme havuzunu ziyaret ederek buradaki çalışmalara katılan çocuklar ve kadınlarla görüşüp yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı. Başkan Beyoğlu, ziyaret esnasında evinin kullanılamaz halde olduğunu dile getirerek yardım isteyen vatandaş için de belediyenin ilgili birimlerine talimat vererek belediyelerin siyaset teri olmadığını ve her vatandaşın sorunu kendi sorunu olduğunu dile getirerek imkanları sonuna kadar kullanacağını aktardı.

’’Siyasetle değil, hizmetle gündeme gelelim”

Çocukların duvara çizdiği resimleri çok beğendiğini dile getirerek eğitmenleri ve çocukları tebrik eden Başkan Beyoğlu, siyasetle değil hizmetle gündeme gelmek istediklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “İşte bizim istediğimiz budur. Çocuklarımız yeteneklerini ortaya koydukları bu güzelliklerle gündeme gelsin. Mahallelerimizde, sokaklarımızda bu tablolar olsun. Kendi mahallemize, kentimize hep beraber sahip çıkalım. Belediyeler siyaset yeri değildir. Bizim anlayışımızda siyasi ayrım yapmak yoktur, hizmet etmek vardır. Biz siyasetle değil, hizmetlerimizle farklılık yaratalım. Hep birlikte Türkiye olalım” diye konuştu.

Mağdur vatandaşlarla görüştü

Merkezde yapılan kültürel ve sportif faaliyetleri de inceleyerek eğitmenlerden bilgi alan Başkan Beyoğlu, çeşitli konulara ilişkin sorunlarını dile getiren vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için de çalışma başlattı. Evinin yıkılma tehlikesi geçirdiğini ve kullanılamaz halde olduğunu belirten yaşlı vatandaş için belediyenin ilgili birimlerine talimat veren Beyoğlu,” Her vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuzdur. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız” şeklinde konuştu.

Kaynartepe sakinlerinden hizmet için teşekkür pankartı

Bağlar’da bulunan Kaynartepe Mahallesi sakinleri, mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Bağlar Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti. Mahalle sakinleri, teşekkür mesajlarını mahalleye astıkları pankartla dile getirdiler. Pankartta, “Kaynartepe sakinleri olarak mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür ediyoruz”ifadeleri yer aldı.