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Başkan Beyoğlu basınla bir araya geldi

Diyarbakır merkez Bağlar Belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya gelerek, geride kalan 4 aylık görev süresinde yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
Başkan Beyoğlu basınla bir araya geldi

Diyarbakır merkez Bağlar Belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya gelerek, geride kalan 4 aylık görev süresinde yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi verdi.


Ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya gelen Bağlar belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 4 aylık çalışmaları ve kendileri hakkında yapılan haberlere cevap verdi. Bir kafede basınla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, kendileri buraya başladıkları zaman, Bağlar Belediyesi’nde oturduklarında önlerine hedefler koyduklarını söyledi.



“Hizmetlerden rahatsız olanlar ailem üzerinden iftiralar atıyor”


İlki gönül belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve hizmet belediyeciliği olduğunu anlatan Başkan Beyoğlu, "Gönül belediyeciliğiyle dört aydır sokakta, çarşıda mahallelerde, evlerde belediyemizde hemen hemen haftanın her günü insanlarımızla beraberiz. Bir aradayız ve ciddi bir şeklide bir gönül bağı kurmuşuz. Biz geldiğimizde cidden bağlarımız hizmete muhtaç, bağlarımız, bağlarımızın insanı pırıl pırıl, tertemiz ama hizmet yoksulu bir yerdi" diye konuştu.


Bağlar halkına hizmet ederken bundan rahatsız olan kesimler olduğunu da dile getiren Başkan Beyoğlu, ailesiyle ilgili oluşturulan algının iftira ve yalandan ibaret olduğunu kaydetti. Başkan Beyoğlu, "20 yıllık eşim olan Durdane hanım benim bu hayatta en büyük destekçimdir. Gerek ticari gerekse siyasi hayatımda bana en büyük desteği kendisi vermiştir. Fakat Durdane hanımın belediyede resmi veya gayri resmi hiçbir görevi yoktur. Benim iki oğlum var, en büyük oğlum 27 yaşında. Ailemize ait olan özel okulda çalışıyor. Göreve seçilmemden sonra beni sadece bir kez ziyarete gelmiş olup belediyede hiçbir görevi bulunmamaktadır. Oğlum, yöneticisi olduğu okulda kendi işini yapmaktadır. Diğer oğlum 10 yaşında. Bu yaştaki bir çocuğun belediyede çalışmasını düşünmek zaten akıl tutulması olur" şeklinde konuştu.



"Kardeşim kendi isteğiyle istifa etti"


Haşim Merdoğlu’nun kardeşi olduğunu ve neden kendisini başkan yardımcısı yaptığını aktaran Başkan Hüseyin Beyoğlu, sözlerine şöyle devam etti:


"Çünkü biz bu göreve gelirken belediyeyi tanımıyorduk. Haşim beyin ise 10 yıllık belediye ve 20 yıllık eğitim yöneticiliği tecrübesi var. Tecrübesinden, bilgi ve birikiminden faydalanmak istedik. Bunu da kanunlara uygun şekilde yaptık. Fakat dün itibarıyla kendisi kendi isteğiyle istifa etmiştir. Yerine bilgi ve birikimi ile takdir ettiğimiz Recep Ergün’ü başkan yardımcılığı görevine getirdik. Bir diğer konu eşimin ablası ile ilgili. Kendisi Milli Eğitim’de 30 yıllık memurluk ve yöneticilik tecrübesine sahip. Belediyemize memur olarak naklini gerçekleştirdi. Ancak kendisine hiçbir görev vermedik. Dün itibarıyla emekliliğe ayrıldığını açıkladı. Peyzaj mühendisi olan, alanında uzman Ferit Tutşi’yi başkan yardımcılığı görevine getirdik. Kendisi de inşallah bilgi ve birikimi ile bize çok şey katacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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