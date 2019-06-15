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Başkan Beyoğlu, Bakan Soylu ile birlikte İstanbul’da seçim çalışmasına katıldı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destek vermek üzere İstanbul’da seçim çalışmalarına katıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:49
Başkan Beyoğlu, Bakan Soylu ile birlikte İstanbul’da seçim çalışmasına katıldı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destek vermek üzere İstanbul’da seçim çalışmalarına katıldı.


Bağlar Belediye Başkan’ı Hüseyin Beyoğlu, beraberindekilerle birlikte Gaziosmanpaşa ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte esnaf ziyaretine çıktı. Ziyaret turu sırasında Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bakan Soylu ile kısa bir görüşme de gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Başkan Beyoğlu, Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların yaşadığı bölgede gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlardan 23 Haziran’da yapılacak seçimde Binali Yıldırım’a destek olmalarını istedi. Başkan Beyoğlu, İstanbul’da yaşayan hemşerilerinin ferasetine güvendiğini ve hizmetin adresi olan Ak Parti’ye, Binali Yıldırım’a oylarıyla sahip çıkacaklarını dile getirdi.


Seçim çalışmalarında Başkan Beyoğlu’na AK Parti Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:49
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