Başkan Beyazgül yeniakit.com.tr'de açıklamalarda bulunuyor
Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeniakit.com.tr canlı yayınında konuşuyor.
Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını yanıtlıyor.
Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye ve Şanlıurfa gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Zeynel Abidin Beyazgül'ün açıklamalarından satırbaşları:
Şanlıurfa diğer illere nazaran koronavirüs konusunda biraz daha şanslıdır. Tebdire devam etmeliyiz Rehavete kapılmamalıyız. Biz önlememizi aldık. İl genelinde 130 görevlimiz ile şehrin birçok noktasını dezenfekte etti. Karantinada olan yerlere ilişkin dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Günlük 60 bin tane maske üretiyoruz. Maskeleri vatandaşlarımızın evlerine götürüyoruz. İhtiyaç sahiplerine gıda takviyesi yapmayı sürdürüyoruz.
19 bina ve 4 kırsal bölge karantina altındadır. Tedbirlerimiz sürüyor. İl genelinde vaka sayısı 140, hayatını kaybeden kişi sayısı 12'dir.
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