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Başkan Berge’den ‘24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı’ mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
Başkan Berge’den ‘24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı’ mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.


24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle açıklama yapan VANESOB Başkanı İsa Berge, “Basınımızın güzide mensuplarının bayramını kutluyorum” dedi.


“Sansüre karşı ilk adım 111 yıl önce atıldı”


Açıklamasının devamında Başkan Berge, “Türkiye basınında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi her yıl, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanıyor. Aslında basının önemi 111 yıl önce anlaşılarak II. Meşrutiyet ile birlikte Gazeteler ilk defa sansür denetiminden geçmeden yayımlandı.”


“Basın ahlak kurallarına uyan gazetecilik anlayışı”


Başkan Berge, “Kabul edilir ve saygın olmanın yanı sıra güvenilir olmak basınımızı daha da kıymetli kılmaktadır. Kalemi güçlü olan ve gücü kamunun yararına kullanan, bir medya toplum yararınadır. Doğru bilgiye ulaşan sağlıklı bir toplumun oluşumu için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışı hakim kılınmalıdır.”


“İnternet haberciliği emektarları”


Başkan Berge, “Gelişen teknoloji ile birlikte internet haberciliğin giderek yaygınlaştığı şu günlerde, habere ulaşım adeta saniyeler içerisinde gerçekleşmektedir. Bu anlamda büyük emek veren gazetecilerimizi kutluyoruz.”


“Gazetecilerin hakları korunmalı”


Başkan Berge,“Tüm kesimlerin sorunlarını dile getiren ama neredeyse kendi sorunlarını dile getiremeyen basın sektöründe çalışanların özlük hakları, iş güvenceleri ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor.


“Yerel ve ulusal basın mensuplarımızın gününü kutluyorum”


Başkan Berge, “Yıllar boyu omuzundan çantasını eksik etmeden fotoğraf makinesini ve kamerasını taşıyan muhabirlerin emeğinin farkındayız. Bu anlamlı günde toplumun gözü kulağı olan, Van’da çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarımızın, gazeteciler ve basın bayramı gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
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