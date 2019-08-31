Başkan Berge’den 1 Eylül dünya barış günümesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan VANESOB Başkanı Berge, “Dinimizin adı barış, ülkemize ve dünyamıza barış yakışır. İkinci dünya savaşının başladığı 1 Eylül 1939’dan buyana 1 Eylül, dünyada barış günü olarak kutlanıyor. Oysa dünya kuruldu kurulalı dinimiz İslam ile şereflenmiştir. İslam kelimesi barış, huzur, selamet, esenlik, teslim olmak ve ibadet etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla dinimizin adı barış iken bize de barış yakışır” dedi.

“Barış için çaba göstermeliyiz”

Başkan Berge, “Başta ülkemizde olmak üzere dünyanın her yerinde barışın hakim olabilmesi için barışı savunmalıyız. İnsanlığın kurtuluşunun savaşta değil barışta olduğu gerçeğini yaymalıyız. Barış içinde yaşamak insanlığın varoluş felsefesi olmalıdır. Aksi halde ne ülkemizde ne de dünyada huzur bulmayacağımızı da bilmeliyiz” dedi.

“1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun” diyen başkan Berge, “Yüce Allah dünyamızı herkese yetecek kadar büyük yarattı, tüm nimetleri paylaşabiliriz. En büyük nimet olan barışın da kıymetini bilmeliyiz. O görkemli barışın başta ülkemizde sonra da bütün dünyada hakim olması dileğiyle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi