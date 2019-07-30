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Başkan Berge: “İnsanlık dışı olayı kınıyoruz”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, kentteki cinsel istismar olayını kınayarak, "Türkçe, tarih ve coğrafya kadar, insani değerlerin de verildiği bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır.

30 Temmuz 2019 Salı 09:52
Başkan Berge: “İnsanlık dışı olayı kınıyoruz”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, kentteki cinsel istismar olayını kınayarak, "Türkçe, tarih ve coğrafya kadar, insani değerlerin de verildiği bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır. Bu kapsamda sevgi, saygı, hürmet, ahlak değerlerini kapsayan eğitim öne çıkmalıdır" dedi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsa Berge, Van’da 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı olayı meydana geldiğini hatırlatarak, “Toplumda derin yaralar açan bu tür vakaların önüne geçilmesi adına cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Bu anlamda insani değerlerden yoksun olan zanlının en yüksek cezayı almasını istiyoruz. Böyle bir olayın Van’da yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Kadın cinayetleri, cinsel istismar ve tecavüz vakaları bir toplumun ahlaki çöküşünü göstermektedir. Ahlak yoksunu yeni nesillerin yetişmesinin önüne geçilmelidir. Bunun için ilk yapılması gereken aile değerleri çerçevesinde evlatlarımızı ahlaklı olarak yetiştirmeliyiz. Ülkemizde din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri verilmektedir, ancak anlaşılan o ki bazı değerlerden uzak kalmışız. Zira son dönemlerde çok sayıda cinayet, cinsel istismar, hırsızlık ve tecavüz gibi vakalarda artış yaşanmaktadır. İyi bir meslek sahibi olabiliriz, ama iyi bir insan olamadıktan sonra bunun hiçbir kıymeti yoktur. Merhamet timsali bir dinin mensupları olarak, dinimiz gereği insanlara zarar veren değil fayda sağlayan olmalıyız. Vicdan sahibi bir insan, bir başka insana asla zarar veremez. Eğitim alan, ancak insani değerlerden uzak kalan bir nesil olduk. Türkçe, tarih ve coğrafya kadar, insani değerlerin de verildiği bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır. Bu kapsamda sevgi, saygı, hürmet, ahlak değerlerini kapsayan eğitim öne çıkmalıdır. Olayın faili olarak tutuklanan zanlının marketçi olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Mesele burada zanlının marketçi olması değil, insanlıktan nasibini almamış bir insan müsveddesi olmasıdır. Şehrimizde yaşanan bu insanlık dışı olayı kınıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:52
  1. sanat
  2. kültür

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