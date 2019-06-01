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Başkan Bayırdır, yol arkadaşları ile bir araya geldi

Konya’nın Beyşehir ilçesi Belediye Başkanı Adil Bayındır, seçim sürecinde birlikte olduğu yol arkadaşlarının bir restoranda verdiği iftar yemeğine katıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:41
Başkan Bayırdır, yol arkadaşları ile bir araya geldi

Konya’nın Beyşehir ilçesi Belediye Başkanı Adil Bayındır, seçim sürecinde birlikte olduğu yol arkadaşlarının bir restoranda verdiği iftar yemeğine katıldı.


Burada bir konuşma yapan Başkan Bayındır, Beyşehir’le ilgili önemli mesajlar verdi, hayata geçirmeyi planladıkları yeni fabrika ve yatırımlar, istihdam alanları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Bayındır, “Sizler bu yolda benimle epeyce yürüdünüz. Ben bu yürüyüşün, şahsıma gösterdiğiniz değeri biliyorum. Verdiğiniz desteğin, dostluğun önemini biliyorum. Benim vefasızlığım siyasette olmaz. Sizler benim kadim dostlarımsınız. Sizin hepinizi, özlemle, sevgiyle her an her yerde karşılamaya devam edeceğim.”şeklinde konuştu.


Başkan Bayındır, “Sizler bize inandınız, ‘Biz’ dediniz, ‘Biz’ oldunuz, ‘Biz’ olmanın anlamını, Beyşehir’de en iyi bilen kadrosunuz, sizlerle aldım ben bu yolu, sizlerle beraber hiçbir beklentisi olmayan, ‘Önce Beyşehir’ diyen, ‘Ben bu şehir için varım’ diyen, şehrinden almaya değil, ‘Şehrime vermeye geliyorum’ diyen siz kardeşlerimle, bugün, ‘Herkes kesesinden yesin içsin, saltanatım var benim’ diyen bir anlayışla bugün beraber yemek yiyoruz, hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.


Başkan Bayındır, hep “Önce Beyşehir” diyen yol arkadaşlarıyla gurur ve onur duyduğunu dile getirerek, “Benim arkadaşlarım, ancak ‘Beyşehir büyürse ben o şehrin içinde olmaktan onur duyarım, gurur duyarım’ diyenlerdir. Benim arkadaşlarım, ‘Belediyeden ne alırım,ne veririm’ değil, ‘Biz belediyeye ne veririz, şehrimizin insanına ne getiririz’ diyen insanlardır. Biz o beş yılın Allah-ü Teala’nın kaderi olarak bize verdiği o görevin ağırlığını ben biliyorum ki, en az sizler de Adil Bayındır kadar yüreğinizde hissediyorsunuz. Ben bu duygularla buradan tekrar sizlerle beşinci yılın sonunda yüzümüz ak, alnımız açık, dik bir duruşla şehrimize söz verdik, sözlerimizi tutmayı bu mübarek günler yüzü suyu hürmetine yaratana dua ediyorum. İnşallah biz çalışkan adamlarız, biz şehrini seven adamlarız, biz ‘Beyşehir’ deriz, ‘Ben’ demeyiz, ‘Ben ne olacağım’ demeyiz, ‘Beyşehirli ne olacak deriz, Beyşehir halkı ne olacak’ deriz, yetişen nesle ‘İstihdam’ deriz, yetişen insanımıza kucak açarız, hali vakti olmayanın yanında oluruz, hayatımız da bu, anlayışımız da bu. Ben buradan şu mesajı vermek istiyorum; önümüzdeki dönem bayramdan itibaren projelerimizin hayata geçmesi için zaten şu ana kadar gerekli planlamaları yapıyor, yapmaya devam ediyoruz. Tabi kolay değil, bir sürü borcun içine geldik, buna da sığınmıyoruz, bundan da şikayet etmiyoruz. Biz Beyşehir’in kuruşunu israf etmediğimiz sürece o parayı da aşağıya indiririz, o borcu da sileriz ama Beyşehir’in beklediği projeleri de hayata geçiririz” şeklinde konuştu.


Başkan Bayındır, konuşmasında, Beyşehir Belediyesine ait şirketin yönetiminde görev alan isimlerin mesaiye başladığını ve yeni dönemde yürütecekleri çalışmalar için huzur hakkı talebinde bulunmadığını da dile getirdi. Başkan Bayındır, oluşturdukları yeni yönetimin ilk sözlerinin, ‘Biz huzur hakkı almayacağız, başkanı, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu, genel müdür icat etmeyeceğiz, 5 bin liralar yazmayacağız, Beyşehir’in tüyü bitmedik hakkı olan yetiminin hakkı olan bu kuruşu yedirmeyeceğiz’ diyerek göreve başladığını hatırlatarak, “Görev bölümümüzü yaptık, arkadaşlarımdan yönetimimden gelen talep bu. Dediler ki: ‘Biz gireriz ama huzur hakkı almamak üzere, biz huzur hakkı istemeyiz, biz Beyşehir’in parasından değil, cebimizden harcarız’. İşte bugün olduğu gibi; şu tablo budur” şeklinde konuştu.


Başkan Bayındır, konuşmasında, seçim sürecinde Beyşehir’e sözünü verdikleri ilçeye yeni fabrikaların kurulması ve istihdam alanlarının oluşturulması konusundaki gelişmelere de değindi.


Başkan Bayındır, konuşmasının son bölümünde memleketi Beyşehir’de eğitim ve tekstil alanlarında bugüne kadar birçok yatırıma imza atan hayırsever hemşehrilerini de unutmadıklarını belirterek, “Biz toprağımızdaki büyüklerimizin kıymetini biliriz, Akkanatları biliriz, Ali Akkanat’ı, Kamil Akkanat’ı biliriz. Bu vesileyle, başta Akkanat ailesi olmak üzere şehrimize, ilçemize doğduğu toprakları unutmayarak Beyşehir insanı için geçmişte yatırımlar kazandıran, istihdam alanları oluşturan ve bundan sonra da oluşturmaya devam edeceğine inandığımız tüm hayırsever, kadirşinas büyüklerimize, hemşehrilerimize minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum.”şeklinde sözlere yer verdi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:41
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