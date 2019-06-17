Başkan Bayındır, yamaç paraşütü tutkunlarıyla buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir’e gelen yamaç paraşütü tutkunlarıyla bir araya geldi.

Başkan Adil Bayındır, yamaç paraşütü yapmak için zaman zaman Konya’daki en ideal alanlardan birisi olan Beyşehir’e gelen Konya Hava ve Doğa Sporları Kulübüne mensup paraşütçülerle bir araya gelerek, tercihlerinin Beyşehir olmasından dolayı teşekkür etti. Başkan Bayındır, Konya’da faaliyet gösteren kulüp ve bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Başkan Bayındır ayrıca, 11 yaşında yamaç paraşütü ile tanışıp 12 yaşında lisanslı olarak profesyonel yamaç paraşütü yapan, babası Akif Uğurlu ile birlikte gökyüzünde uçmaya başlayan küçük paraşütçü Mustafa Uğurlu ile özel olarak ilgilenerek onunla sohbet etti. Yaka Manastır Tabiat Alanındaki yamaç paraşütü pistinden atlayış yapan paraşütçüler, Yaka Manastır Tabiat Alanında bir araya geldikleri Belediye Başkanı Adil Bayındır’a talep ve beklentilerini dile getirdi.

Başkan Bayındır ise, Beyşehir’in muhteşem doğa ve coğrafi güzellikleri ile en güzel yamaç paraşütü yapılacak ender yörelerden bir tanesi olduğunu belirtti. Bayındır, yamaç paraşütü sporunun daha da geliştirilip yaygınlaştırılması adına belediye olarak ellerinden gelen ne varsa yapmaya, destek ve katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Belediye Başkanı Bayındır, daha sonra beraberindekilerle birlikte yamaç paraşütçülerinin pistten atlayış gerçekleştirerek gökyüzündeki uçuş ve gösterilerini bir süre izledi.

Öte yandan, Belediye Başkanı Adil Bayındır özellikle madde bağımlılarının sorunlarına yönelik yürüttüğü proje, çalışma ve faaliyetlerle bilinen Komşuluk Kardeşlik Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin verdiği kahvaltı programına da katıldı. Dernek Başkanı Muhittin Kazan, Bayındır’a buluşmada derneğin yürüttüğü çalışma ve faaliyetler hakkında bilgiler verdi.