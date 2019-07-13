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Başkan Batur’dan Kahramanlar’a pazaryeri müjdesi

Kahramanlar’da bölge halkının çözüm beklediği pazaryeri sıkıntısı sona eriyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:28
Başkan Batur’dan Kahramanlar’a pazaryeri müjdesi

Kahramanlar’da bölge halkının çözüm beklediği pazaryeri sıkıntısı sona eriyor. Kahramanlar Mahalle Muhtarlığı ziyaretinde bölge sakinleriyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, pazarın Kahramanlar Katlı Otoparkı’nın altına taşınacağını müjdeledi.


Saha çalışmalarını, muhtarları ve semt merkezlerini ziyaret ederek sürdüren Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, Murat Reis, Akın Simav, Çankaya, Kemal Reis, Göztepe, Mehmet Ali Akman, Piri Reis ve Mithatpaşa mahalle muhtarlıklarının ardından, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı, Kahramanlar, Ege Mahallesi ve Umurbey mahalle muhtarlıklarını da ziyaret etti.



Pazar günü kurulacak


Muhtarlardan mahalleriyle ilgili bilgiler alarak, yaşanan sıkıntıları dinleyen Başkan Batur, semt sakinleri ve bölge esnafıyla da bir araya geldi. Kahramanlar Mahalle Muhtarlığı ziyaretinde, mahalle sakinlerine seslenerek, bölgede yaşanan pazaryeri sıkıntısının çözüldüğünü müjdeleyen Başkan Batur, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le görüştüğünü,bölgenin en büyük sorunlarından biri olan Pazaryeri sorununun çözümü için karar aldıklarını ifade etti ve pazaryerinin Kahramanlar Katlı Otoparkı’nın altına taşınacağını söyledi. Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, Kahramanlar Mahallemizin en büyük sıkıntılarından biri olan pazaryeri konusunda verdiği destekten ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Kahramanlar Katlı Otoparkı’nın zemin katında hem Alsancak hem de Kahramanlar için Pazar artık burada kurulacak’ dedi. Pazarın her hafta, sadece pazar günleri kurulacağını da belirten Batur, “Kahramanlar ’da pazaryeri sıkıntısı artık sona ermiştir.Hemşehrilerimizin yaz, kış rahatça alışveriş, esnafımızın da satış yapabileceği bir yer belirlediğimize inanıyorum. Eski pazaryeri alanı ise vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği ve nefes alacağı bir rekreasyon alanı olarak hazırlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.



Çocuklarla oynadı


Mersinli Semt Merkezi’ni de ziyaret eden Başkan Batur, merkezde eğitim alan çocuklarla birlikte keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklarla oyun oynayan Batur, “Ülkemizin çocukları bizim için çok kıymetli. Pırıl pırıl, enerji ve zekâ dolu bir nesil geliyor. İşte onlar ülkemizi daha iyi bir yarına taşıyacak. Bizler bugün onlar için ne yapsak azdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:28
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