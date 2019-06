Başkan Batur, Türkiye Belediyeler Birliği’nin encümenine seçildi

Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi olarak seçildi. Başkan Batur, encümenin CHP’li 4 üyesinden biri olarak birliğin yönetiminde görev üstlenecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin geçtiğimiz ay yapılan olağan meclis toplantısında tekrar başkan olarak seçilen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) yönetiminde de görev alacak. Türkiye Belediye Birliği’nin Ankara’da gerçekleştirdiği meclis toplantısına katılan Başkan Batur, encümen üyesi olarak seçildi.

CHP’yi temsil edecek

600’ye yakın belediye başkanı ve meclis üyesinin katıldığı toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeniden TBB başkanı olarak seçilirken, Başkan Batur da birliğin encümen üyesi olarak belirlendi. Batur, 15 kişiden oluşan encümene, Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) temsil eden 4 isimden biri olarak seçildi. Encümen üyelerinin 9’u AK Parti’yi, 2’si ise MHP’yi temsil ediyor.

Birliğin encümeninde görev almaktan son derece memnun olduğunu dile getiren Başkan Batur, “Bizim için her zaman önemli olan hizmettir. Bu güne kadar üstlendiğimiz her görevi layıkıyla yerine getirmek için canla başla çalıştık. Şimdi de hem belediye başkanlığı görevini sürdürdüğüm ilçem Konak, Konaklı her hemşehrim, hem Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve hem de Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminde belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.