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Başkan Batur, sahaya indi: "Artık alandayız. İcraat dönemi başlıyor"

“Makam odasında oturan değil; şehrinde yürüyen, hemşehrileriyle hayatı paylaşan bir belediye başkanı olacağım”"diyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, saha çalışmalarını sürdürüyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:40
Başkan Batur, sahaya indi: "Artık alandayız. İcraat dönemi başlıyor"

“Makam odasında oturan değil; şehrinde yürüyen, hemşehrileriyle hayatı paylaşan bir belediye başkanı olacağım”"diyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, saha çalışmalarını sürdürüyor. Seçimden sonraki üç aylık dönemin hazırlık süreci olarak geçtiğini belirten Başkan Batur, “Artık alandayız. İcraat dönemi başlıyor” dedi.


31 Mart Yerel Seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, "Günde en az 10 bin adım" sloganıyla başlayarak, Konak’ın her yerini adım adım gezen ve vatandaşlarla kucaklaşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçimden sonra geçen üç aylık dönemde makamında ziyaretleri kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu süreç bizim hazırlık dönemimiz oldu. Konak’ı dinledik, talepleri değerlendirdik. Şimdi artık alandayız. Konak’ın interlandını baştan sona kadar dolaşıp, nerede ne yapacağız, nasıl bir yol haritası oluşturacağız artık netleştiriyoruz. Bundan sonra icraatın ve temel çalışmaların yapıldığı sürece geçiyoruz” diye konuştu.



Muhtarlıkları ziyaret etti


Daha önce Gültepe Spor Kompleksi, Toros Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri inşaatları ile tarihi İkiz Evler’in restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Batur, diğer saha çalışmalarında; Murat Reis, Akın Simav, Çankaya, Kemal Reis, Göztepe, Mehmet Ali Akman, Piri Reis ve Mithatpaşa mahalle muhtarlıkları ile belediyenin semt merkezlerini ziyaret etti, bölgedeki esnafla görüştü.


Muhtarlardan bölgelerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi alan Başkan Batur, gelen talepleri dinleyerek, belediyenin ilgili birimlerine gereken talimatları verdi. Sadece saha çalışmalarında değil, her fırsatta mahalleleri gezerek, muhtarlardan yerinde bilgi alan Batur, "Biz bu şehri vatandaşlarımızdan aldığımız yetki ile yönetirken muhtarlarımızın da yanında ve onlara destek olacağız. Her zaman söylediğim gibi bizi de muhtarlarımızı da halkımız seçimle göreve getirdi. Muhtarımızın şehirlerin gelişiminde kilit rol üstlendiğine inanıyorum. Onlar mahallerinde yaşanan sorunlara olan yakınlığı ile bizim gözümüz kulağımız oluyorlar. Birlikte Konak sloganıyla yola çıkmıştık. Muhtarlarımızla birlikte Konak daha güçlü olacak” diye konuştu. Muhtarlar da, Başkan Batur’un ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Konak Belediyesinin semt merkezlerini de ziyaret eden Başkan Batur, ücretsiz sabah sporu etkinliğine katılan Konaklı kadınlarla da buluştu. Batur, “Sabahın erken saatlerinde spora başlayan ve enerjisini bizlerle paylaşan hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Onların enerjisi bu şehre de, bize de çok iyi geliyor. Kadınlarımızın şehrimize, geleceğimize katkıları büyüktür. Biz de kadınlarımızın kentin hayatında ve yönetiminde aktif olarak katılmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.


Başkan Batur, saha çalışmasında bölgedeki esnafı da dinledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:40
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