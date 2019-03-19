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Başkan Başsoy Yoğurtlu Beldesi’nde

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Yoğurtlu Beldesi’nde belde sakinleriyle buluştu.

19 Mart 2019 Salı 13:50
Başkan Başsoy Yoğurtlu Beldesi’nde

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Yoğurtlu Beldesi’nde belde sakinleriyle buluştu.


Yoğurtlu Beldesi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Başsoy’a Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut ve Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser’de eşlik etti.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Belediye Başkanlığına tekrar seçilmesi durumunda Beldede gerçekleştireceği projeler hakkında konuştu.


Başsoy konuyla ilgili olarak açıklamasında, “Bizi bugün bağrınıza bastığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Biz her zaman bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Yoğurtlu, Hep birlikte Erzincan, Hep birlikte Türkiye olacağız. Allah birlik beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Halitpaşa Mahallemizde, Mimar Sinan Mahallemizde ne imkânlar varsa ne güzellikler varsa artık Yoğurtlu’da o güzelliklere sahip olacak. 1 Nisandan sonra Allah nasip ederse desteklerinizle ilk yapacağımız iş Yoğurtlu’ya doğalgaz getirmek, Müjdemizin 2.’si Yoğutlu’nun bütün sokakları caddelerinin tamamını sıcak asfaltla kaplayacağız. 3. Müjdemiz, burada önceden bir düğün salonu varmış ve orası da yanmış. Yoğurtlu’ya çok güzel bir düğün salonunun hemen temelini atacağız hayırlı uğurlu olsun.Ayrıca, Bu mahallemizde çocuk çok ve onların istekleri var. En güzel halı sahayı Yoğurtlu’ya yapacağız. Engelli otobüsü talebiniz var onu da en kısa zamanda Yoğurtlu’ya göndereceğiz. Ayrıca toplu taşımada da Erzincan’la birlikte olacak ve burada ki herkes Araştırma hastanesine tek otobüsle gidebilecekler. Çocuklarımız okullarına tek otobüsle gidebilecekler” dedi.


Başkan Başsoy’dan sonra AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ise konuşmalarında her daim Cemalettin Başsoy’un destekçisi olacaklarını belirterek, “Biliyorsunuz 31 Mart 2019’da bir yerel seçimimiz var. İnşallah bu seçimde Yoğurtlu’nun şimdiye kadar verdiği desteklerden daha fazla destek vereceğinize inanıyoruz. Sizlerin destekleriyle Yoğurtlu’yu Erzincan’ın bütün mahalleleriyle aynı pozisyona getireceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.


Daha sonra konuşan Milletvekili Burhan Çakır’da açıklamasında, “Başkanımız bu dönemde Erzincan Belediyesi olarak her şeyi tamamladı. Şimdi sıra Yoğurtlu’ya geldi, şimdi sıra gençlerimize geldi. Yine yaparsa Ak Parti yapar. Erzincan nereden nereye geldi,inşallah bundan sonrada hizmetlerimiz devam edecek. Sizlerin dua ve destekleriniz bekliyoruz Allah hepinizden razı olsun” dedi.


Son olarak konuşan ve birlik beraberlik mesajları veren Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise, “Başkanımız biraz önce size sözlerini verdi biz de vekil olarak arkasındayız. Sizlerinde destekleriyle hep birlikte kardeşçe bu ülkeyi geliştirip çocuklarımızın sıkıntılarını gidermek için var gücümüzle çalışacağız. Hepinizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:50
  1. doğa

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